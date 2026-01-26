Ministarstvo zdravstva izdvaja tri milijuna eura za softver o praćenju specijalizacija

Ministarstvo zdravstva raspisat će natječaj za razvoj softvera e-Specijalizacija. Namijenjen je praćenju specijalizacija liječnika, a vrijedan 3,02 milijuna eura plus PDV.

Ministarstvo zdravstva najavilo je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za programsko rješenje e-Specijalizacije procijenjene vrijednosti 3,02 milijuna eura plus PDV. Riječ je o web i mobilnoj aplikaciji za planiranje, provedbu i praćenje specijalističkog usavršavanja liječnika.

Cilj sustava je potpuna digitalizacija planiranja, odobravanja, provedbe i praćenja specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika (liječnika, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i medicinske biokemije), uključujući elektroničku knjižicu i dnevnik rada, prijavu i provedbu specijalističkih ispita te napredne izvještaje i analitiku. Sustav mora omogućiti transparentan pregled statusa specijalizacija na razini pojedinca, ustanove i države, biti usklađen s važećim pravilnicima i EU direktivama te smanjiti administrativno opterećenje i pogreške u poslovnim procesima.

Tvrtka koja razvije aplikaciju morat će u sklopu cijene osigurati i dostupnost unutar radnog vremena (najmanje između 8 i 16 sati radnim danima) za intervencije. Tijekom dvije godine treba osigurati i do 4000 sati rada za adaptivno održavanje. Ono se odnosi na eventualne implementacije novih funkcionalnosti, prilagodbe i analize.

Tvrtke zainteresirane za projekt moraju imati barem tri milijuna eura prihoda u prethodne tri godine. Najviše bodova, njih 70, dodjeljuje se tvrtkama koje imaju odgovarajuće stručnjake, a boduje se njih čak 35. Tu je još i kriterij cijene za koji se dodjeljuje 30 bodova.