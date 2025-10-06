MINTS provodi dva javna poziva vrijedna 800 tisuća eura

Ministarstvo turizma i sporta (MINTS) do 3. studenoga 2025. provodi dva javna poziva za jačanje kadrova u turizmu i ugostiteljstvu te motiviranje mladih za obrazovanje u tim zanimanja putem stipendiranja i jačanja kompetencija, za što je osigurano oko 800 tisuća eura, izvijestio je MINTS.

Riječ je o javnim pozivima koje ministarstvo provodi niz godina – za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam, za što je osigurano 290 tisuća eura, dok je za provedbu programa stipendiranja u sklopu javnog poziva za poticanje obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj/akademskoj godini 2025./2026. osigurano 502,2 tisuće eura.

Javnim pozivom za stipendiranje MINTS poziva na sudjelovanje u sufinanciranju stipendija učenicima i studentima koji se školuju za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, odnosno upućen je pravnim i fizičkim (obrtima) osobama, registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u objektima iz skupine hoteli, kampovi, restorani, barovi, catering i objekti jednostavnih usluga, hosteli i turističke agencije.

Stipendije se, navode iz MINTS-a, dodjeljuju u suradnji s takvim pravnim i fizičkim osobama, a mjesečno iznose 266 eura, od čega MINTS sudjeluje sa 186, a poslodavac s 80 eura.

Isplaćuju se za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja tekuće školske/akademske godine, a stipendisti su obvezni redovito obavljati stručnu praksu, upisivati razrede/godine u redovnom roku te nakon završetka obrazovanja raditi kod poslodavca najmanje tri mjeseca u kontinuitetu tijekom jedne turističke sezone.

Poziv za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam i u 2025. je namijenjen projektima srednjih strukovnih, umjetničkih i mješovitih škola s učenicima upisanim isključivo u strukovna ili umjetnička zanimanja čiji su osnivači županije (uključujući Grad Zagreb) ili Republika Hrvatska.

Zatražiti mogu najviše 5.500 eura, ako se projektom prijavljuje jedna škola, odnosno najviše 11.000 eura ako se prijavljuju dvije ili više škola.

