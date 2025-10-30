Mirko Habijanec ponovno izabran za predsjednika HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva

Na redovnoj izbornoj skupštini HUP–Udruge poslodavaca graditeljstva, za predsjednika je ponovno izabran Mirko Habijanec (RADNIK d.d.), a za dopredsjednike Miro Mirković (CESTA d.o.o.) i Zoran Škorić (OSIJEK-KOTEKS d.d.).

U novi Izvršni odbor Udruge imenovani su: Dragutin Kamenski (KAMGRAD d.o.o.), Siniša Košćak (COLAS HRVATSKA d.d.), Sanjin Purić (GP KRK d.d.), Daniel Stepinac (STRABAG d.o.o.), Marin Štenglin (TEHNIKA d.d.) i Miljenko Zovko (ING-GRAD d.d.).

Preuzimajući novi mandat, predsjednik Habijanec zahvalio je članovima Udruge na ukazanom povjerenju te istaknuo da će fokus rada biti na jačanju konkurentnosti domaćeg graditeljstva i osiguravanju pravednih tržišnih uvjeta kroz izmjene zakonskog okvira.

“Zahvaljujem članovima Udruge na ukazanom povjerenju. Uz sve relevantne propise iz područja graditeljstva, naš prioritet ostaje temeljita izmjena Zakona o javnoj nabavi radova, budući da sadašnji sustav ne osigurava ravnopravnost natjecanja niti potrebnu razinu transparentnosti postupaka. Tražimo punu primjenu europske regulative te uvođenje zaštitnih mehanizama koji će spriječiti nelojalnu konkurenciju i damping ponude.

Kao što to čine i druge europske zemlje, primjerice Poljska, koja je izmijenila svoj Zakon o javnoj nabavi u dijelu koji se odnosi na isključenje trećih zemalja, jasno je da one vode računa o zaštiti nacionalnog i europskog tržišta. Hrvatsko zakonodavstvo, međutim, u sadašnjem obliku koči razvoj domaće građevinske operative te stavlja naše izvođače u nepovoljan položaj.

Vrijeme je da se uspostavi sustav koji će poticati poštenu konkurenciju, osigurati transparentnost i omogućiti kvalitetnu realizaciju javnih projekata. Naša je obveza osigurati da svaki euro iz državnog proračuna bude uložena odgovorno, transparentno i u korist hrvatskih građana i gospodarstva“, naglasio je Habijanec.

HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva ističe kako je nužno provoditi postojeći Pravilnik o dokumentaciji o nabavi, osobito odredbe koje omogućuju isključivanje gospodarskih subjekata iz trećih zemalja koje nisu potpisnice GPA sporazuma o javnoj nabavi. Time bi se spriječilo daljnje urušavanje tržišta i odljev javnih sredstava izvan EU, što trenutno ugrožava opstanak domaćih građevinskih poduzeća.

“Očekujemo da država dosljedno primijeni načelo reciprociteta, dakle, da tvrtke iz zemalja koje ne otvaraju svoja tržišta poduzećima iz Europske unije ne mogu imati neograničen pristup tržištu Hrvatske i EU-a. Tražimo uvođenje korektivnih faktora u ocjenjivanju ponuda, odnosno mehanizama koji će neutralizirati damping cijene i subvencije te osigurati ravnopravne uvjete natjecanja.

Također, smatramo da se korištenje sredstava iz fondova Europske unije treba vezati uz izvođače iz država članica EU-a, te tražimo uključivanje Posebnih uzanci o građenju u postupke javne nabave radova kako bi se osigurala pravna sigurnost, jasnoća ugovornih odnosa i zaštita domaće građevinske operative,“ poručio je Habijanec.

Udruga upozorava i na potrebu jačanja socijalnog dijaloga, jer su stabilni radni odnosi, poštivanje kolektivnih ugovora i sigurnost zaposlenih temelj dugoročne održivosti sektora.

HUP – Udruga poslodavaca graditeljstva i u novom mandatu ostaje snažan glas hrvatskog građevinarstva, usmjeren na zakonitost, transparentnost i pravedne uvjete poslovanja, u interesu domaće industrije, radnika i gospodarstva u cjelini.