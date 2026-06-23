MK Group zaključila preuzimanje kompanije Dijamant od Fortenova grupe

Nakon dobivanja svih potrebnih odobrenja nadležnih regulatornih tijela, danas je formalno zaključen proces kojim kompanija Dijamant prelazi iz vlasništva Fortenova grupe u vlasništvo MK Group. Time je realizirana jedna od najznačajnijih akvizicija u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru Adria regije, čime je ujedno potvrđen nastavak investicijskog ciklusa te povjerenje u dugoročni potencijal regionalnog tržišta hrane i poljoprivrede.

Ova transakcija predstavlja važan korak u daljnjem razvoju MK Agri-Food divizije te potvrđuje dugoročnu stratešku orijentaciju MK Group prema jačanju liderske pozicije u regionalnoj prehrambeno-poljoprivrednoj industriji. Kao stabilan i vjerodostojan investitor s dugogodišnjim iskustvom u razvoju složenih sustava, MK Group nastavlja graditi svoju ulogu pouzdanog partnera, usmjerenog na unapređenje operativne učinkovitosti, kvalitete i inovacija, kao i na stvaranje dodatne vrijednosti za kompaniju Dijamant, njezine zaposlenike, partnere i potrošače.

Zahvaljujući velikim investicijama Fortenova grupe posljednjih nekoliko godina, Dijamant je danas visoko konkurentna kompanija i jedna od tehnološki najmodernijih u industriji, s udvostručenim kapacitetima i izvrsnim brandovima. Uz velik inovativni i kadrovski potencijal kompanija ima izvrsne temelje za razvojne aktivnosti koje planira kompanija MK Group.

Proces integracije koji MK Group provodi kao većinski vlasnik Dijamanta odvijat će se uz očuvanje kontinuiteta poslovanja te snažan fokus na zaposlenike, stabilnost operacija, partnere i kupce.

MK Group i Fortenova Grupa se zahvaljuju na profesionalnoj suradnji tijekom procesa transakcije.

O svim daljnjim koracima i fazama razvoja javnost će i nadalje biti pravodobno i transparentno informirana.