Mlinar i BOSQAR INVEST doniraju 3.000 doručaka. Prijave putem platforme Prvo doručak

Mlinar i Bosqar Invest ponudili su svoje donacije u obliku doručaka inicijativama u Hrvatskoj, čiji se organizatori mogu javiti putem weba. Ciljane skupine su primarno pripadnici raznih hitnih službi, socijalno ugroženi, volonteri i sportaši.

Prvo doručak nova je društveno odgovorna platforma putem koje Mlinar i Bosqar Invest pružaju podršku organizacijama, udrugama i inicijativama koje svojim djelovanjem doprinose zajednici. Putem platforme moguće je prijaviti volonterske akcije, projekte, sportska događanja, okupljanja i druge aktivnosti te zatražiti podršku u obliku donacije doručka za njihove sudionike.

Prijave se podnose putem web stranice gdje su dostupne sve informacije o načinu prijave, uvjetima sudjelovanja i procesu odabira. Kroz ovaj dugoročni projekt tijekom godine planira se donirati oko 3.000 doručaka kroz gotovo 100 inicijativa diljem Hrvatske, s ciljem da se na jednostavan i transparentan način podrže projekti koji okupljaju ljude, pomažu drugima i stvaraju pozitivne promjene u društvu.

Zašto baš doručak?

Mnoge dobre priče počinju upravo doručkom. On je trenutak okupljanja, početak aktivnosti, podrška prije treninga, izleta, škole, smjene, volonterske akcije ili događanja koje okuplja ljude oko zajedničkog cilja. Upravo zato projekt Prvo doručak nije zamišljen kao jednokratna aktivnost, već kao dugoročna platforma kroz koju se konkretna podrška može usmjeriti ondje gdje ima stvaran učinak.

„Kao brend koji je prisutan u svakodnevnom životu ljudi diljem Hrvatske, Mlinar vjeruje da uspjeh nosi i odgovornost prema zajednici u kojoj djeluje. Upravo zato pokrenuli smo platformu Prvo doručak – dugoročnu inicijativu kojom želimo sustavno pružati konkretnu podršku onima kojima je najpotrebnija, ali i onima koji svojim radom svakodnevno doprinose boljitku društva”, poručuje Mladen Veber, predsjednik uprave Mlinar grupe.

Kako se prijaviti?

Platforma je namijenjena organizacijama i inicijativama koje pomažu drugima, doprinose zajednici ili okupljaju ljude oko pozitivnih promjena – od volontera, humanitarnih organizacija i socijalnih ustanova, preko djelatnika hitnih službi, bolnica, vatrogasaca i HGSS-a, do sportskih klubova, škola, vrtića i brojnih drugih inicijativa koje zaslužuju podršku za svoj daljnji rad.

Autori projekta, događanja ili inicijative koja okuplja ljude oko dobrog cilja, mogu se prijaviti putem platforme Prvo doručak. Tamo su dostupne i sve potrebne informacije.