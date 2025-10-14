MMF potvrdio prognoze rasta hrvatskog gospodarstva; manjak u platnoj bilanci veći

Hrvatsko gospodarstvo porast će ove godine za 3,1 posto, potvrdio je u utorak Međunarodni monetarni fond (MMF), ali manjak u bilanci plaćanja bit će znatno veći no što su pokazivale proljetne prognoze.

U 2026. rast hrvatskog gospodarstva trebao bi usporiti na 2,7 posto, procjenjuju u MMF-u, potvrdivši također travanjsku prognozu.

Međunarodni zajmodavac ponovo je znatno podigao procjenu inflacije u Hrvatskoj u ovoj godini, s 3,7 na 4,4 posto. U idućoj godini rast potrošačkih cijena trebao bi po najnovijim izračunima usporiti na 2,8 posto. U travnju bili su očekivali 2,6-postotni rast potrošačkih cijena.

Na tekućem računu bilance plaćanja Hrvatska bi ove godine po novim MMF-ovim izračunima trebala bilježiti manjak od 1,6 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Izvješće iz travnja bilo je pokazivalo manjak u ovoj godini od 0,7 posto BDP-a.

Za 2026. MMF-ovi izračuni sada pokazuju manjak u bilanci plaćanja Hrvatske od dva posto BDP-a. Proljetni izračuni bili su pokazivali manjak u idućoj godini od 0,6 posto BDP-a.

Stopa nezaposlenosti trebala bi ove godine iznositi pet posto, izračunali su u MMF-u, snizivši procjenu od proljetos za 0,3 postotna boda. U 2026. godini trebala bi se zadržati na toj razini i biti također niža za 0,3 postotna boda no što su bili pokazali travanjski izračuni.

Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,2 posto, za 0,2 postotna boda snažnije nego što su predviđali u srpnju.

U idućoj godini aktivnost bi u zoni primjene zajedničke europske valute po njihovim novim izračunima trebala porasti za 1,1 posto, za 0,1 postotni bod slabije no što su bili prognozirali prije dva i pol mjeseca.

MMF ljeti objavljuje samo prognoze za svjetsko gospodarstvo i za velika gospodarstva i regije.

U skupini četiri najveća gospodarstva eurozone daleko bi najsnažnije i ove godine, po MMF-u, trebala porasti aktivnost u Španjolskoj, za 2,9 posto. U 2026. rast bi po njihovim izračunima trebao usporiti na 2,0 posto.

Najvećem gospodarstvu eurozone, onom Njemačke, stručnjaci MMF-a predviđaju vrlo skroman rast, po stopi od 0,2 posto, za svega 0,1 postotni bod veći no što su bili izračunali u srpnju. U idućoj godini rast bi trebao ubrzati na 0,9 posto.

Francusko gospodarstvo trebalo bi u ovoj godini porasti za 0,7 posto, a talijansko za 0,5 posto. U 2026. aktivnost bi trebala neznatno ubrzati, na 0,9 posto u Francuskoj i na 0,8 u Italiji, pokazuju novi MMF-ovi izračuni.

