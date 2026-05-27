MOL: Odluka arbitražnog suda stvara presedan

Mađarska energetska kompanija MOL poručila je u srijedu da odluka arbitražnog suda, kojom se odbacuje njen zahtjev za odštetu od RH zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju, stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima.

“MOL-ov zahtjev za odštetu proizašao je iz kršenja Prvog amandmana na Glavni ugovor o plinu (FAGMA) od strane Republike Hrvatske, koji je odobrila vlada Jadranke Kosor kako bi se ispravilo prethodno kršenje Glavnog ugovora o plinu (GMA) iz 2009. godine od strane Republike Hrvatske. MOL se oslanjao na službeno odobrenje vlade za nastavak ulaganja u zemlju. Međutim, sud je utvrdio da je odredba FAGMA-e o rudnoj renti u suprotnosti s obveznim hrvatskim zakonom, unatoč činjenici da je ugovor u to vrijeme u potpunosti provjerila i odobrila hrvatska država”, argumentiraju iz MOL-a.

No, dodali su da će, kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone, u potpunosti ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom.

Iz MOL-a su poručili i da je Međunarodni arbitražni sud sa sjedištem u Švicarskoj jednoglasno utvrdio da Hrvatska nije uspjela dokazati da je predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor MOL Plc.-ja sudjelovao u podmićivanju.

“Ovo je treći međunarodni forum koji odbacuje optužbe Hrvatske za podmićivanje, koje je dva puta odbacio i švicarski Vrhovni sud, a zasebno i INTERPOL. Središnji dio odluke suda bio je duboki skepticizam prema istinitosti i pouzdanosti ključnog svjedoka Republike Hrvatske, Roberta Ježića. Sud je donio svoju odluku unatoč tome što su hrvatski sudovi proglasili Zsolta Hernádija i bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera krivima za korupciju, uglavnom na temelju Ježićevog svjedočenja. Implicitno odbacivanje hrvatskih presuda od strane suda u potpunosti potvrđuje MOL-ov stav u vezi s izmišljenim optužbama za podmićivanje”, piše u MOL-ovom priopćenju.

Državno odvjetništvo (DORH) u utorak je izvijestilo da je arbitražni tribunal u cijelosti odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Republike Hrvatske kao i bilo koji drugi tužbeni zahtjev te je naložio MOL-u platiti Hrvatskoj troškove tribunala i administrativne troškove od 775.000 eura s kamatom.

Riječ je o tužbenom zahtjevu koji je MOL kao tužitelj izvorno postavio u ICSID investicijskoj arbitraži u kojoj je u srpnju 2022. donesen arbitražni pravorijek. Tim je pravorijekom MOL upućen da u trgovačkoj arbitraži ostvaruje svoj tužbeni zahtjev zbog navodne povrede Ugovora o plinskom poslovanju i Prve izmjene ugovora o plinskom poslovanju, a radi isplate naknade štete.

Stoga je MOL 2023. pokrenuo trgovačku arbitražu protiv Republike Hrvatske, priopćio je DORH.

Tijekom postupka MOL je tvrdio da je Hrvatska povrijedila Ugovor o plinskom poslovanju i Prvu izmjenu ugovora o plinskom poslovanju i tražio naknadu štete u iznosu većem od 36 milijuna eura odnosno alternativno naknadu štete za Inu u iznosu većem od 91 milijun eura.