Monter i CRC Evans grade prekograničnu vodikovu mrežu Hrvatska–Slovenija–Italija

Hrvatska tvrtka Monter Strojarske Montaže i međunarodna kompanija CRC Evans najavili su strateško partnerstvo na projektu Dolina vodika “Sjeverni Jadran” (NAHV), kojim će se razvijati prekogranična infrastruktura za transport vodika između Hrvatske, Slovenije i talijanske regije Furlanija-Julijska krajina.

Kako je priopćeno iz tvrtke CRC Evans, taj međunarodni projekt obuhvaća izgradnju više od 200 kilometara cjevovodne mreže koja bi trebala povezati jadransku regiju s energetskim sustavima srednje i istočne Europe.

Monter će u suradnji s CRC Evansom sudjelovati u razvoju prilagođene cjevovodne infrastrukture koja će činiti okosnicu budućeg energetskog transportnog sustava vodika.

“Podrška razvoju prve europske doline vodika pokazuje našu predanost razvoju tehnologija ključnih za buduće energetske sustave”, prenose se u priopćenju riječi Henka de Graafa, direktora CRC Evansa.

Predsjednik Uprave Montera Stjepan Novak naglasio je da je suradnja s CRC Evansom važna za ispunjavanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti potrebnih za projekte takvih razmjera.

Dolina vodika “Sjeverni Jadran” okuplja 37 tvrtki i institucija iz tri države, prva je međunarodna dolina vodika u Europskoj uniji i dio je europskih napora za razvoj čiste energije i smanjenje emisija ugljikova dioksida.

U okviru krovnog projekta razvija se 17 povezanih projekata s ciljem stvaranja regionalnog ekosustava za proizvodnju, transport, skladištenje i korištenje obnovljivog vodika, u čijem razvoju sudjeluje i akademski konzorcij sveučilišta i fakulteta iz Rijeke, Trsta, Ljubljane, Splita i Zagreba.

Dio je programa Obzor Europa i sufinancira ga Partnerstvo za čisti vodik. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 25 milijuna eura bespovratnih sredstava, a dodatna sredstva dodijeljena su i kroz Sjevernojadransku investicijsku platformu za čisti vodik.

Dugoročni cilj je razvoj sustava koji bi omogućio proizvodnju više od 5000 tona obnovljivog vodika godišnje te potaknuo stvaranje tržišta za vodikove tehnologije.