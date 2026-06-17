Moontop proširio partnersku mrežu za tisuće korisnika, dogovorena suradnja i s trgovačkim lancem Studenac

Hrvatska digitalna platforma za upravljanje benefitima zaposlenika Moontop i trgovački lanac Studenac uspostavili su poslovnu suradnju koja omogućuje potpunu digitalizaciju kupnje i distribucije poklon bonova. Ovim partnerstvom Moontop je značajno proširio svoju dosadašnju mrežu, integrirajući u sustav oko 1.300 prodavaonica Studenca diljem Hrvatske.

Za poslodavce koji koriste Moontop platformu suradnja znači administrativno rasterećenje, jer se dodjela bonova odvija isključivo digitalnim putem, bez potrebe za fizičkim preuzimanjem i ručnom distribucijom. Korisnici aplikacije bonove mogu kupovati izravno na platformi te ih koristiti za svakodnevnu kupnju.

“Istraživanja pokazuju da su fluktuacija radne snage i manjak kvalificiranih radnika, uz porezno opterećenje rada, i dalje među najvećim preprekama s kojima se suočavaju poslodavci u Hrvatskoj. U takvim okolnostima, kvalitetan paket benefita za zaposlenike i snažno brendiranje poslodavca postali su pravilo, a ne iznimka”, ističe osnivač Moontopa Branimir Gospić.

Podaci Porezne uprave pokazuju da je u 2025. godini isplata neoporezivih dodataka u Hrvatskoj dosegnula 2,9 milijardi eura. To je rast od gotovo 250 milijuna eura u odnosu na godinu ranije, odnosno skok od približno 40% u usporedbi s 2023. godinom. Moontop platforma pokrenuta je upravo s ciljem da se HR odjelima maksimalno olakša administracija neoporezivih primitaka i optimiziraju troškovi u 14 različitih kategorija, uključujući sistematske preglede, osiguranja, sport te subvencije za prijevoz i prehranu.

Moontop je na tržištu prisutan pet godina, a trenutno ga koriste brojne domaće i međunarodne kompanije, među kojima su KONČAR, Bayer, 404 agency, Transcom, Groupama osiguranje, United Group, CARWIZ, Coneo i drugi. Razvoj platforme dobio je dodatni poticaj krajem 2025. kada je domaće investicijsko društvo SQ Capital uložilo 2,7 milijuna eura u Moontop, što će omogućiti tehnološko unapređenje, daljnje širenje partnerske mreže i učvršćivanje tržišne pozicije.

Uključivanjem Studenca, trgovačkog lanca s 35 godina tradicije, 7.000 zaposlenika i više od 850 milijuna eura godišnjeg prihoda, Moontop je svojoj mreži, koja je do sada brojala preko 800 prodajnih mjesta, osigurao značajan rast u dostupnosti usluge za tisuće aktivnih korisnika.