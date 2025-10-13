MORH nabavlja kombije i pickupove vrijedne 3,46 milijuna eura plus PDV

MORH je objavio natječaj kojim planira nabaviti 77 kombija i 15 pickupova. Procijenjena vrijednost natječaja je 3,46 milijuna eura plus PDV, a jedini kriterij za izbor ponuditelja cijena.

Ministarstvo obrane RH objavilo je natječaj za nabavu 75 kombija s pogonom na dva kotača, dva kombija s pogonom na sva četiri kotača te 15 pick-upova. Procijenjena vrijednost nabave je 3,46 milijuna eura plus PDV.

Riječ je o okvirnom ugovoru, što znači da broj vozila u konačnici može varirati u odnosi na dogovorenu količinu. Procijenjena vrijednost prve grupe (75 kombija) iznosi 2,56 milijuna plus PDV, druge grupe (dva kombija) 120.000 eura plus PDV, a treće grupe (15 pickupova) 780.800 eura plus PDV.

Najbrojnija skupina kombija moraju biti dizelaši snage najmanje 100 kilovata, dužine najmanje pet metara i širine najmanje dva metra. Visina im može varirati između 1,85 i 2,6 metara. Identične karakteristike moraju imati i kombiji s pogonom na sva četiri, uz najmanje 5,9 metara dužine. Pickupovi također moraju biti dizelaši snage najmanje 100 kilovata i dužine najmanje pet metara.

Podijeli li se procijenjena vrijednost brojem vozila, dolazi se do 34.133 eura plus PDV po običnom kombiju, 60.000 eura plus PDV po 4×4 kombiju i 52.053 eura plus PDV po pickupu. S obzirom da je kriterij za sve tri grupe cijena, moguće je da će konkurencija rezultirati ponudama manjima od tih iznosa.