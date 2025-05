Most Split – Kaštela korak bliže realizaciji. Objavljeni detalji, slijedi izbor najboljeg projekta

Projekt mosta koji će spajati Split i Kaštela, odnosno služiti kao dio drugog ulaza u Split s autoceste A1 uskoro će biti izabran putem natječaja. Hrvatske ceste pripremaju nagradni fond za najboljih pet rješenja i pola milijuna eura za projekt po kojem će se graditi most. On će imati dvije trake u svakome smjeru te pješačku i biciklističku traku.

Hrvatske ceste pripremaju natječaj za projektno rješenje mosta za povezivanje Splita i Kaštela. Riječ je o ranije najavljivanom mostu čiji je smisao kreirati drugi ulazak u grad s autoceste A1. Most je dio šireg projekta koji spaja čvor Vučevica na autocesti i splitsku Gradsku luku. U sklopu tog projekta kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation prošle godine započela je s trogodišnjim projektom izgradnje jednocijevnog tunela Kozjak dužine 2545 metara.

Tunel i most bit će spojeni postojećim i novim cestama. One će prolaziti kroz Kaštel Kambelovac, Kaštel Gomilicu i Kaštel Sućurac u kojem će istočno od Emmezete biti sjeverna strana mosta. Južna će biti istočno od splitskog brodogradilišta.

Koliko će dobiti žiri, koliko nagrađenih pet, a koliko projektant

Procijenjena vrijednost za projektno rješenje mosta iznosi 685.000 eura plus PDV. Projekt po kojem će se kasnije graditi most dug 1594 metra izabrat će članovi ocjenjivačkog suda. Procijenjena vrijednost projektiranja iznosi pola milijuna eura plus PDV. 150.000 eura plus PDV namijenjeno je za nagrade sudionicima natječaja, a 35.000 eura plus PDV članovima ocjenjivačkog suda.

Glavni kriteriji za ocjenjivanje natječajnih radova su racionalnost i tehnička opravdanost rješenja, oblikovna kvaliteta rješenja (estetika i sklad) te usklađenost s uvjetima natječaja. Rok za predaju radova je 25. kolovoza. Ocjenjivački sud nakon toga ima najviše 45 dana za donošenje odluke. Prva nagrada iznosit će 60.000 eura, druga 37.500, treća 22.500, četvrta 18.000, a peta 12.000 eura.

Posebnu pozornost projektanti će morati posvetiti izboru boje konstrukcije kako bi se ona najbolje uklopila u prostor. U dokumentacije natječaja navodi se i kako će most s arhitektonsko-urbanističkog stajališta implicirati nove prostorne odnosi koji moraju biti afirmativni.

Tehničko rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva mora zadovoljavati uvjet slobodnog plovnog puta širine 200 metara i visine 55 metara, kako bi brodovi koji idu u Sjevernu luku mogli nesmetano prolaziti.

Desno, odnosno istočno od splitskog brodogradilišta (na slici) gradit će se most koji će Split spojiti s Kaštel Sućurcem; Vojko Bašić / Cropix

Četiri trake za aute, staze za pješake i bicikliste

Most će se sastojati od dva kolnika, svaki s dvije trake širine 3,5 metra i rubnim trakama širine pola metra. Između njih bit će razdjelni pojas širine tri metra sa zaštitnom ogradom, Projektanti će sami moći odlučiti gdje će staviti pješačke i biciklističke trake.

Oni moraju oblikovati i detalje koji značajno pridonose sveobuhvatnom doživljaju zahvata, kao što su ograde i detalji rasvjete. Važno je voditi računa i o noćnoj slici mosta i njegovom uklapanju u širi kontekst. Rasvjeta mora biti uskađena s okolnim osvjetljenjem i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Iz tog razloga poželjno je izbjeći visoke i guste redove lampi na mostu.

Preko mosta će ići i komunalna infrastruktura poput kanalizacije, vodovoda, električnih instalacija, TT vodova i drugi koja mora prolaziti unutar konstrukcije.