Može li neka inozemna kompanija preoteti povezivanje hrvatskih gradova Croatia Airlinesu?

Croatia Airlines i Air Trade tijekom cijele godine povezuju hrvatske gradove zrakoplovnim linijama. To rade uz potpore koje su dobili na razdoblje od četiri godine. Istražili smo kolika je šansa da im na sljedećem četverogodišnjem natječaju za potpore jave konkurenti iz inozemstva.

Hrvatska Vlada priprema novi PSO natječaj koji kompanijama koje pobijede na natječaju osigurava sufinanciranje letova na domaćim linijama. Na prethodnom, četverogodišnjem natječaju koji ističe 1. travnja 2026. godine, izabrane su hrvatske kompanije Croatia Airlines i Trade Air.

Navedenu informaciju objavio je ExYuAviation.com, a u komentarima ispod članka neki čitatelji zabrinuli su se da bi na sljedećem natječaju neka inozemna tvrtka mogla dobiti posao umjesto Croatije.

Bedić: Malo vjerojatno jer nije isplativo

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za Forbes Hrvatska potvrdilo je kako se radi na tom natječaju. Navode kako je u pripremi okvir za izradu novog PSO programa, kao i interne konzultacije, a nakon toga slijedi proces prijave programa Europskoj komisiji na prethodno odobrenje te konačno i raspisivanje natječaja. S obzirom na sve predstojeće korake, u ovom trenutku nisu mogli detaljnije komentirati budući natječaj.

Forbes Hrvatska kontaktirao je predstavnike Croatia Airlinesa, ETF Airlinesa i Trade Aira i pitao ih kolika je vjerojatnost da na tom natječaju pobijedi konkurencija iz inozemstva.

Direktor ETF Airlinesa Stjepan Bedić misli kako je to malo vjerojatno. On kaže kako će se strane tvrtke moći javiti na taj natječaj, no postoji niz okolnosti koje idu u prilog domaćim kompanijama. One u Hrvatskoj već imaju lokalne ljude, pa nemaju problem smještaja – kaže Bedić i daje teoretski primjer kako mehaničar koji nakon posla ide svojoj kući košta puno manje nego neki iz inozemstva koji je smješten u hotelu i slično.

Stjepan Bedić u kokpitu zrakoplova; Foto: ETF Airways

Linije unutar Hrvatske važne su za gospodarstvo

Podsjeća i kako su navedene subvencije nužne, jer smo malo tržište koji je nedovoljno profitabilno, a zrakoplovna linije između hrvatskih gradova izvan sezone nisu isplative. Uspoređuje to s raznim cestama do malo posjećenih mjesta koje su se morale izgraditi kako bi stanovništvo bilo povezano. Podsjeća i da su kratke zrakoplovne linije poput onih unutar Hrvatske loše za avione jer na određeni broj sati leta donose puno slijetanja i uzlijetanja koja su loša za dugotrajnost motora.

Njegov kompanija je profitabilna je jer su od 2800 letova u godini dana tek desetak imali u Hrvatskoj. Za linije koje će se nuditi generalno nisu zainteresirani, iako se možda i jave za na neku manju liniju.

Tu je i primjer 250 do 300 milijuna eura štete koju Slovenija ima na godišnjoj razini zbog bankrota Adria Airwaysa. Naime, nacionalne zrakoplovne linije važne su i za biznis, jer je primjerice Microsoftu jako bitno koliko je neki grad povezan ako otvaraju podružnicu u njemu. Low cost firme ne nude kontinuitet i sigurnost koju nude domaće zrakoplovne linije.

Cvijin: Situacije mogu biti neočekivane

Direktor Trade Aira Marko Cvijin kaže kako su do sada održavali nekoliko linija između hrvatskih gradova. Zagreb i Osijek povezuju šest puta tjedno, Osijek i Rijeku ili Pulu dva puta, uz nastavak leta prema Dalmcaiji u ljetnim mjesecima. Za te letove koriste dva zrakoplova: jedan vlastiti s 30 sjedala i jedan unajmljeni s 40.

Za razliku od Bedića, on nije toliko optimističan oko toga da se nitko iz inozemstva neće javiti na natječaj kad se raspiše. Čuo je da su se neke strane tvrtke interesirale, no ostaje pitanje koliko će biti konkurentna. Ipak, situacije mogu ispasti neočekivane pa ih ne želi potcijeniti. Za Croatia Airlines misli da drže dosta dobru poziciju pa je šansa da oni izgube postojeće linije koje Zagreb povezuju sa Splitom, Zadrom, Pulom i Dubrovnikom puno manja.

Slaven Žabo (desno) u zrakoplovu Croatia Airlinesa; Foto: Davor Pongračić / Cropix

Žabo: Bez PSO-a ne bi bilo cjelogodišnje povezanosti hrvatskih gradova

Direktor komercijalnih poslova Croatia Airlinesa Slaven Žabo za Forbes Hrvatska rekao je kako se i ove godine planiraju javiti na natječaj, a detalji će se znati tek kada ga objavi Vlada RH, odnosno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Kompanija će podnijeti ponudu, na linijama na kojima može pridonijeti učinkovitom povezivanju hrvatskih gradova i regija te pružiti daljnju podršku razvoju hrvatske prometne infrastrukture.

Žabo dodaje kako je natječaj javan i da se na njega mogu prijaviti i drugi hrvatski prijevoznici kao i aviokompanije iz inozemstva, te da će Croatia Airlinesa kao i prigodom prethodnih PSO natječaja dati ponudu, koja će zadovoljiti sve parametre natječaja.

Kako je Žabo istovremeno i predsjednik Udruženja zračnog prometa HGK, u njihovo ime rekao je da HGK pozdravlja sustav PSO-a jer omogućuje zračnu povezanost hrvatskih gradova i regija i to tijekom cijele godine, čega bez navedenog modela ne bi bilo.