Može li se Varteks ikada oporaviti? Čajić priprema ponudu ulaganja u Varteks putem stečajnog plana

Varteks prolazi proceduru stečaja, a njegovi vjerovnici u podijeljeni. Skupina koju predvodi Stjepan Čajić na novoj skupštini predložit će formalnu ponudu ulaganja u Varteks putem stečajnog plana. Čajić želi spriječiti prodaju nekretnina prije usvajanja plana, a stečajni upravitelj Tomislav Đuričin tvrdi kako nekretnine nebitne za proizvodnju treba prodati što prije.

Visoki trgovački sud RH odbio je žalbu Stjepana Čajića, vjerovnika i najvećeg dioničara Varteksa u stečaju. Riječ je o žalbi na rješenje Trgovačkog suda u Varaždinu kojim je određena prodaja Varteksovih nekretnina na kojima postoji razlučno pravo.

Čajić za Forbes Hrvatska pojašnjava kako je žalbom pokušao odgoditi preuranjenu rasprodaju Varteksovog proizvodnog kompleksa, koji za Varteks ima snažnu simboličku i povijesnu vrijednost. Time je htio osigurati i dodatno vrijeme za izradu stečajnog plana. Kako objašnjava, sve do kraja lipnja nije bilo objavljeno rješenje o ispravku tablice ispitanih tražbina, bez čega se stečajni plan nije mogao izraditi. Kaže kako nije bilo ni prodano dovoljno nezaložene nepotrebne imovine da bi stečajni plan imao smisla.

Istaknuo je da bi takva ishitrena prodaja kompleksa mogla onemogućiti takav plan očuvanja Varteksove proizvodnje i radnih mjesta, budući da je doneseno rješenje o prodaji svih nekretnina uključujući i nekretnine koje se koriste ili se planiraju koristiti za proizvodnju, skladište i uredske poslove, te da nema nikakve garancije da se iste ne bi žurno prodale temeljem toga rješenja, iz kojeg razloga je i uputio žalbu.

Dvije skupine vjerovnika

Dodaje kako je Visoki trgovački sud odbacio žalbu, naglasivši da stečajni plan još nije podnesen. Ne negira da je to točno, ali zato jer izrada plana zahtijevala suradnju sa stečajnim upraviteljem Tomislava Đuričina, za koju tvrdi da je u periodu do žalbe izostala. Čajić je nedavno tražio i Đuričinovu smjenu, no u konačnici nije dobio dovoljnu podršku skupštine. Vjerovnici su bili podijeljeni. Na jednoj strani bili su Čajić, 445 radnika, Grad Varaždin, Westgate City, Melita Berga i Snježana Tursan, na drugoj strani bili su Zagrebačka banka, Agencija za osiguranje radničkih tražbina, Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo gospodarstva, tvrtke Državne nekretnine, HEP Operator distribucijskog sustava, Hrvatske šume te 96 radnika.

Zajedno s još više radnika Varteksa nego prilikom zadnjeg saziva, Čajić sada priprema podnesak za sazivanje nove skupštine vjerovnika. Na njoj će iznijeti formalnu ponudu ulaganja u Varteks putem stečajnog plana. Njezini ciljevi su očuvanje proizvodnje i stogodišnjeg brenda Varteksa, očuvanje radnih mjesta, modernizaciju poslovanja i ulaganje u nove tehnologije, postizanje boljeg namirenja vjerovnika nego kroz redovni stečaj te očuvanje povijesnog nasljeđa Varteksa kao simbola jednoga vremena.

Na prijedlogu dnevnog reda glasati će se o odlukama koje su ključne za izradu stečajnog plana i davanju naloga upravitelju za izradu istoga temeljenog na obvezujućoj ponudi za ulaganje.

Đuričin: Ne bi se prodavale nekretnine nužne za proizvodnju

Stečajni upravitelj Đuričin, za Forbes Hrvatska pojašnjava kako su predmet odluke suda bile nekretnine u Zagrebačkoj 94 u Varaždinu, adresi na kojoj se nalazi Varteksov kompleks. Na toj lokaciji su i nekretnine u kojima će se odvijati proizvodnja, no Đuričin tvrdi kako je planirano prodati samo nekretnine koje nisu nužne za proizvodnju. U drugima se ne proizvodi već 10-15 godina zbog čega je stava kako je bolje što prije prodati ih da ne stvaraju troškove.

Dodaje kako će način na koji će ići unovčenje nekretnina ovisiti o vjerovnicima koji upravljaju stečajnim postupkom. Na pitanje o tome što je s Čajićevim prijedlogom stečajnog plana, kaže kako je on još u prosincu prošle godine iskazao interes da napravi stečajni plan te se nada da će ga uskoro konkretizirati i predložiti. Nakon toga o skupštini ovisi hoće li ga zadužiti da pristupi izradi.

Na pitanje može li se dogoditi da još netko predloži stečajni plan, odgovara kako je Čajić jedini logični izbor, s obzirom da je potencijalni investitor upućen u poslovanje Varteksa.

Na pitanje o nastavku proizvodnje kaže kako ona postoji ako zainteresirani investitor vidi svoju matematiku, samo mora započeti brzo. Teško mu je procijeniti koliko bi radnika bilo zainteresirano za povratak u Varteks, no misli da bi dio njih koji je našao druge poslove vjerojatno bio sretniji na poslovima na kojima su bili dobri dugi niz godina.