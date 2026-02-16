Može li tvrtka koja će rušiti Vjesnik sebi namjestiti rušenje Maksimirskog stadiona?

Projektantska tvrtka Smagra žalila se protiv dodjele posla projektiranja uklanjanja Stadiona Maksimir izvođačkoj tvrtki Eurco. U žalbi su nagađali kako je Eurco ponudio vrlo nisku cijenu, kako bi projektiranjem mogao utjecati na izbor metode uklanjanja i tako sebe učiniti favoritom na znatno unosnijem natječaju za uklanjanje stadiona. Žalba je odbijena.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila je žalbu (PDF) zagrebačke tvrtka Smagra na dodjelu posla izrade projekta uklanjanja stadiona Maksimir vinkovačkoj tvrtki Eurco i osječkoj tvrtki Respect-ing.

Smagrin glavni prigovor temeljio se na nagađanju da se Eurco namjerno javio s nerealno niskom cijenom kako bi osigurao posao projektiranja uklanjanja stadiona i tako stvorio preduvjete da kroz projektiranje rušenja stvori preduvjete za kasnije dobivanje puno unosnijeg natječaja uklanjanja stadiona. Procijenjena vrijednost natječaja projektiranja uklanjanja iznosila je 100.000 eura plus PDV, dok je Eurco bio najpovoljniji s 22.000 eura. Preostale četiri tvrtke za taj posao tražile su između 47.000 i 77.700 eura plus PDV. Posao uklanjanja stadiona navodno bi mogao biti vrijedan i 20 milijuna eura.

Projektant bira opseg i metodu uklanjanja?

Smagra u žalbi podsjeća kako je Eurco primarno izvođačka tvrtka, zbog čega vjeruju da su svjesno ponudili projektiranje uklanjanja Maksimira ispod isplative cijene. Iz Smagre su u žalbi nagađali kako bi Eurco potom u projektu opseg i metodologiju uklanjanja stadiona prilagodili na način koji bi im dao prednost nad konkurencijom pri javljanju na kasniji unosni natječaj.

Smagra je to nazvala ozbiljnim narušavanjem pravednog tržišnog natjecanja koje ne osigurava jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima te navela kako je taj sukob interesa protivan Zakonu o javnoj nabavi.

Grad Zagreb odgovorio je kako je žalba zasnovana na hipotetskom neizvjesnom budućem događaju čiji je eventualni nastanak posve u zoni špekulacije.

Sukob interesa je nedopuštena vlasnička ili rodbinska veza

Eurco je rekao kako se u smislu Zakona o javnoj nabavi sukobom interesa smatra samo nedopuštena vlasnička ili rodbinska veza, a da Smagrina konstrukcija nema uporište u navedenom zakonu. Dodali su kako posjedovanje znanja i u projektiranju i u izvođenju predstavlja konkurentsku prednost i jamstvo kvalitete, a ne zakonsku prepreku. Podsjetili su i kako Spegrina žalba zapravo zakonski ne govori o sukobu interesa nego prethodnom sudjelovanju.

Komisija je za Spegrinu bojazan oko Eurcove kasnije prednosti na kasnijem natječaju navela kako ona može biti relevantna tek za taj budući, a ne za ovaj postupak javne nabave. Iz tog razloga, odbili su Spegrinu žalbu.

Eurco je početkom siječnja izabran za posao rušenja Vjesnikovog nebodera oštećenog u požaru u studenom prošle godine. Ovih dana se ponovno spominjao u medijima jer bi zbog toga uskoro trebao potpisati ugovor s Ministarstvom graditeljstva.

Nakon rušenja maksimirskog stadiona u planu je gradnja novoga kojeg će financirati Vlada RH i Grad Zagreb.