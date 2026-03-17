Mplus potpisao akviziciju CX grupe PLP, svoju prvu M&A transakciju u Africi

Nakon nedavnog uspostavljanja operativnog poslovanja u Africi, Mplus, BPTO vertikala BOSQAR INVEST grupe, danas je objavio potpisivanje svoje prve M&A transakcije u toj regiji.

U sklopu akvizicije, Mplus će po ispunjenju određenih preduvjeta steći većinski udio od 51% u BPTO diviziji PLP Grupe, jačajući na taj način svoju prisutnost u Južnoj Africi, Namibiji i Mauricijusu.

„Ova transakcija predstavlja važnu prekretnicu u našoj strategiji širenja u Africi“, rekao je Tomislav Glavaš, izvršni direktor Mplusa i član Uprave BOSQAR d.d.-a, holding tvrtke BOSQAR INVEST grupe.

„Afrika se afirmira kao atraktivna BPTO destinacija, nudeći jedinstvenu kombinaciju razvijenih višejezičnih kompetencija, skalabilne radne snage i troškovno učinkovitih modela isporuke, koji zadovoljavaju rastuće potrebe naših globalnih klijenata“, dodao je Glavaš.

Sve brojniji kadar stručnjaka koji govore engleski i druge jezike na kontinentu, u kombinaciji sa sve razvijenijom digitalnom infrastrukturom i povoljnim usklađenjem s Europom kad je riječ o vremenskim zonama, faktori su koji podržavaju pružanje stručnih CX i BPTO usluga.

Trenutni vlasnik i vodstvo nastavit će igrati ključnu ulogu u poslovanju, ostajući aktivno uključeni u operacije. Njihovo opsežno poznavanje lokalnih tržišta, u kombinaciji s Mplusovom globalnom ekspertizom, bit će snažna osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

„Veselimo se što krećemo u partnerstvo s Mplusom, dokazanom BPTO platformom s jakim operativnim rezultatima. Iskustvo Mplusa u izgradnji i skaliranju visokoučinkovitih BPTO operacija, u kombinaciji s njihovom strateškom vizijom i sposobnostima implementacije, čini ih idealnim partnerom za podršku sljedećoj fazi rasta PLP-a“, rekao je Leighton Curd, osnivač i izvršni direktor PLP-a.

PLP Grupa je južnoafrička BPTO platforma s 950 zaposlenika i prihodima od 13,5 milijuna eura.