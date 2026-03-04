MUP nabavlja devet novih presretača. Koje modele će uzeti?

MUP uskoro kreće u nabavu devet novih presretača vrijednih 900.000 eura plus PDV. Objavili su koje karateristike moraju zadovoljiti.

Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za nabavu devet presretača procijenjenih na 720.000 eura. odnosno 900.000 eura s PDV-om i PPMV-om. To je procijenjena vrijednost od 100.000 eura po vozilu.

Presretači će biti dizelaši snage najmanje 200 kilovata, odnosno 268 konjskih snaga. Bit će to limuzine s pogonom na sva četiri kotača i automatskim mjenjačem. Dužina im iznosi najmanje 4700 milimetara, a visina najviše 1450 milimetara. Prtljažnik treba imati najmanje 460 litara, a međuosovinski razmak mora biti najmanje 2800 milimetara. Maksimalna brzina mora biti najmanje 250 kilometara na sat, a ubrzanje 6 sekundi do 100 kilometara na sat. Moraju biti ponuđeni u najmanje dvije boje.

Jesu li Audi i BMW favoriti?

Moraju biti opremljeni svjetlosnim i zvučnim signalima te uređajima za mjerenje brzine. Specifikacije te opreme precizirane su u natječaju.

Glavni kriterij za izbor ponuditelja je cijena s utjecajem od 70 posto. Po 10 posto utjecaja na odluku imaju snaga vozila, razvijenost servisne mreže i jamstvo na vozilo. Rok za isporuku presretača je 300 dana.

Slične dimenzije automobila MUP je propisao i prije četiri godine. Jutarnji list tada je analizirao i zaključio kako je zbog 20 litara premalog prtljažnika i male razlike kod međuosovinskog razmaka eliminiran Audi A4, a na natječaj se očekivano (s obzirom na uvjete) javio samo BMW, no s previsokom cijenom. Natječaj sada (barem) po dimenzijama ne eliminira Audi S5 koji ima i jače performanse od traženih. (Model A5 zamijenio je A4 na tržištu, a S5 je njegova jača verzija). Na natječaj bi se vjerojatno mogao javiti i BMW M340d xDrive koji također premašuje željene karakteristike snage, a moguće je da uvjete zadovoljavaju i automobili nekih drugih proizvođača.

