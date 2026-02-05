MUP nabavlja sirene za uzbunjivanje vrijedne 6,92 milijuna eura

MUP je objavio natječaj za nabavu novih sirena za uzbunjivanje i modernizaciju dijela postojećih. Žele unificirati opremu radi učinkovitijeg održavanja. Jedna od zainteresiranih tvrtki tvrdila je da se propisivanjem konstrukcije zvučnika i pojačala eliminiraju neki proizvođači.

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) objavio je najavilo je u Narodnim novinama natječaj za sirene za uzbunjivanje procijenjene vrijednosti 6,92 milijuna eura plus PDV. On uključuje nabavu i montažu novih sirena, centralnih uređaja za nadzor i upravljanje sirenama, modernizaciju postojećih sirena, programiranje i puštanje u rad sustava za uzbunjivanje. Oprema se nabavlja uz 85 postotno sufinanciranje sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Većina postojećeg sustava za uzbunjivanje u Hrvatskoj potječe iz osamdesetih godina prošlog stoljeća kada su tadašnji gradovi i općine razvijali svaki svoj sustav uzbunjivanja. Tijekom Domovinskog rata provedena je djelomična dopuna sustava, a nakon ustrojavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje provedena je djelomična prilagodba novoj organizaciji rada centara 112 i početak modernizacije.

Standardizacija sustava

Unatoč navedenim ulaganjima sustav za uzbunjivanje uglavnom se zasniva na fizički i tehnološki zastarjeloj, nepouzdanoj i neunificiranoj opremi raznih proizvođača i nije u funkciji na cijelom području RH. Navedeni problem će se riješiti kroz istovremenu nabavu svih potrebnih centralnih uređaja, novih sirena i modernizacije postojećih sirena čime će se omogućiti jedno javno nadmetanje za sve županije te spriječiti ponovna neunificiranost opreme. Rezultat rješavanja ovog problema bit će standardizacija sustava uzbunjivanja što će za posljedicu imati dugoročno smanjenje troškova održavanja te jednostavnije i učinkovitije održavanje – navodi se u dokumentaciji natječaja.

Troškovnik natječaja navodi točne količine opreme po županijama. Za primjerice Grad Zagreb traže devet novih elektroničkih sirena, 17 upravljačkih ormara i devet revitalizacija elektromotornih sirena s upravljačkim ormarom. Za Centralni upravljački sustav na razini RH traže dva poslužiteljska centra, 20 lokalnih centara i 21 operatorsku stanicu. Na stranicama Civilne zaštite se navodi kako se nabavlja 185 novih elektroničkih sirena i modernizira 217 postojećih.

Traži se više vrsta električnih sirena, koje – ovisno o vrsti – moraju imati od najmanje 104 do najmanje 122 decibela. Moraju biti opremljene i AGM baterijama.

Izbor snage zvučnika eliminira neke proizvođače?

Kriteriji za izbor ponuditelja su cijena (80%) i jamstveni rok (20%). Tvrtka koja se javlja na natječaj mora imati četiri vrste stručnjaka. Mora imati i ISO/IEC 27001 certifikat ili certifikat iste vrijednosti.

U prethodnom savjetovanju koje je prethodilo natječaju bilo je dosta prijedloga zainteresiranih strana, a većina ih je prihvaćena. Jedna od zainteresiranih tvrtki žalila se da se u specifikaciji preferira rješenje sa pojačalima pojedinačne izlazne snage 300W koja pogone dva zvučnika od 150W. Istaknuli su da se time grubo krši tržišna utakmica jer postoji niz proizvođača koji nude druge konstrukcije pojačala i zvučnika.

Njihova primjedba nije prihvaćena uz obrazloženje da su tehničke karakteristike novih tipskih elektroničkih sirena su rezultat napravljenih proračuna. Dodali su da su navedeni zahtjevi dani na uvid zainteresiranim gospodarskim subjektima u prethodno provedenoj analizi tržišta. Tvrde da je prema tada dobivenim ponudama vidljivo da zahtjev koji se odnosi na broj pojačala i zvučnika može ispuniti niz proizvođača.

MUP je odbio i zahtjev jedne tvrtke da se traži i iskustvo stručnjaka na barem jednom projektu uvezivanju sustava uzbunjivanja. Ta tvrtka tvrdila je da to što netko ima iskustvo u ostalim sustavima ne osigurava kvalitetno izvršenje usluge. MUP je odgovorio da su propisali minimalne uvjete sposobnosti kako bi omogućili otvoreno tržišno natjecanje.

