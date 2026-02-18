MUP za održavanje dva helikoptera AW139 pripremio 4,5 milijuna eura

MUP će uskoro raspisati natječaj za četverogodišnje servisiranje dva srednje teška helikoptera AW139 procijenjene vrijednosti 4,5 milijuna eura plus PDV.

Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za održavanje dva helikoptera AW139 kroz sljedeće četiri godine. Riječ je o okvirnom sporazumu, što znači da stvarna količina radova može odstupati od količine predviđene troškovnikom. Ona uključuju inspekcije helikoptera, cestovni prijevoz do servisa i rezervne dijelove.

Glavni kriterij za izbor servisera je cijena sa 70 posto utjecaja. Iskustvo servisiranja helikoptera AW139 donosi do 10 posto bodova. Po pet bodova nose jamstva na radove i dijelove, rok isporuke dijelova i udaljenost servisa.

AW139 je dvomotorni helikopter koja može ponijeti dva pilota i do 15 putnika (u MUP-ovoj verziji navodno 12). Ranije je bio poznat pod punim nazivom AgustaWestland AW139, a nakon akvizicije talijanskog Leonarda kao Leonardo AW139. Maksimalna brzina iznosi 306 kilometara na sat, a najveća bruto težina 6400 kilograma.

Prema podacima iz 2016. godine kad je MUP nabavljao te helikoptere, cijena jednoga je iznosila 12,56 milijuna eura plus PDV. Namijenjeni su primarno nadzoru granice te imaju najmodernije kamere za prepoznavanje osoba i vozila.

