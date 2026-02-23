Muzej Iluzija stigao i na peti svjetski kontinent

Jedan od najuspješnijih hrvatskih globalnih brendova Muzej Iluzija nastavlja ekspanziju nakon prodaje američkom investicijskom fondu.

Muzej Iluzija, najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja na svijetu, otvorio je svoj prvi muzej u Australiji, točnije Sydneyju. Interaktivni svijet iluzija gdje nemoguće postaje moguće, a znatiželja ne poznaje granice, osvojio je sada peti kontinent po redu u svijetu.

Muzej Iluzija, pokrenut u Zagrebu 2015. godine, danas, jedanaest godina kasnije, posluje na gotovo 70 svjetskih lokacija, u 28 zemalja s posebno snažnom prisutnošću na tržištu Sjeverne Amerike, te godišnje privlači milijune posjetitelja. Od osnutka brend je izgradio vodeću poziciju u području edutainmenta, spoja edukacije i zabave za sve generacije, zahvaljujući prepoznatljivim interaktivnim iluzijama i eksponatima, kao i skalabilnom franšiznom modelu.

Svaka lokacija ima jedan cilj, a to je stvoriti nezaboravna, magična iskustva koja će posjetitelje zabaviti, educirati i nasmijati dugo nakon posjeta. Upravo to iskustvo sada je moguće i u Australiji gdje je novootvoreni Muzej Iluzija smješten u srcu Sydneyja u ulici George Street.

Prostire se na 900 četvornih metara i nudi preko 80 uzbudljivih interaktivnih eksponata, od soba koje izazivaju gravitaciju do predimenzioniranih 3D iluzija, holograma i zona optičkih iluzija, a sve je dizajnirano da izazove smijeh, učenje i divljenje posjetitelja.

“Ulazak na australsko tržište bio je prirodan sljedeći korak u našoj globalnoj strategiji rasta. Australija ima snažnu turističku scenu, znatiželjnu publiku i izraženu potražnju za iskustvenom zabavom, a Sydney se pokazao kao idealan grad za naš koncept. Otvaranje muzeja na novom kontinentu bio je jedan od organizacijski zahtjevnijih projekata dosad, no istovremeno je dodatno ojačao naše operativne i razvojne kapacitete. Proces je trajao oko godinu dana, od analize tržišta i odabira lokacije do izgradnje tima i samog otvorenja.

Prve reakcije publike i medija iznimno su pozitivne, što potvrđuje da je Muzej Iluzija koncept koji snažno rezonira na globalnoj razini. Ulazak na peti kontinent predstavlja važnu prekretnicu za naš brend, a uz stratešku podršku novog investicijskog partnera Brightwood Capital Advisors, otvara se novo poglavlje daljnjeg, održivog globalnog širenja brenda koji je svoje temelje izgradio upravo u Hrvatskoj“ izjavio je Tomislav Hlupić, izvršni financijski direktor (CFO) Muzeja Iluzija.

Inače, svaka lokacija Muzeja Iluzija diljem svijeta inspirira se svojim okruženjem, a Sydney nije iznimka. Posjetitelji ondje mogu uživati i doživjeti ekskluzivne, lokalno inspirirane instalacije i eksponate koje nastaju u istraživačko-razvojnom centru Muzeja Iluzija u hrvatskom Oroslavju, otkuda se dalje šalje u svijetu.

Jedna od njih u novootvorenom australskom muzeju je Reversed Room. Iluzija je to koja je inspirirana klasičnim australskim pubovima kao zajedničkim prostorima u kojima se okupljaju prijatelji i obitelj, odražavajući bogatu povijest grada. Posjetitelje će na spomenutoj lokaciji oduševljavati i Building Illusion, eksponat koju se oslanja na povijesnu komercijalnu arhitekturu Sydneyja i njegove velike atrije, evocirajući ikonične graditeljske strukture grada. Following Eyes je pak iluzija koja je inspirirana plivačima i surferima na plaži Bondi, kao i drugim popularnim plažama ovog australskog grada. Eksponat je to koji prikazuje djevojku s debelim slojem kreme za sunčanje na licu, kako bi se dočarao razigrani, sunčani duh gradske obale.

The new Museum of Illusions opening in George st, Sydney, Australia. Picture: Alex Coppel

“Kreativnost, raznolikost Sydneyja i ljubav prema zajedničkim iskustvima činilo ga je idealnom lokacijom za naš najnoviji muzej. Uzbuđeni smo što po prvi put donosimo našu kombinaciju zabave i edukacije, znanosti i spektakla u Australiju jer naša misija uvijek je bila inspirirati iluzijama“ izjavila je Kim Schaefer, izvršna direktorica (CEO) Muzeja Iluzija.

Muzej Iluzija Sydney nije samo destinacija za nezaboravne fotografske trenutke, već nudi jedinstvenu kombinaciju zabave i edukacije, demonstrirajući fascinantnu znanost iza toga kako percipiramo svijet. To je prostor u kojem se obitelji, prijatelji i kreativci mogu ponovno povezati sa svojom unutarnjom znatiželjom i ponovo otkriti radost gledanja stvari iz drugačije perspektive.

Nakon Australije i Sydneyja, planovi za sljedeće razdoblje uključuju otvaranje novih lokacija u Melbourneu te Londonu, Sacramentu, Mexico Cityju, Ženevi, Hong Kongu, Birminghamu i Kölnu, čime Muzej Iluzija nastavlja jednu od najuspješnijih međunarodnih ekspanzija nekog hrvatskog brenda.