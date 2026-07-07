Na hrvatskom tržištu svaki mjesec registrira se nekoliko skupih luksuznih automobila

Gotovo svakog mjeseca u Hrvatskoj se registrira nekoliko novih skupih automobila. U primjerice lipnju ove godine registrirana su dva nova Ferrarija i jedan Lamborghini.

U Hrvatskoj je u prvom polugodištu prodano ukupno 43.540 osobnih vozila, što je za 2,28 tisuća ili 5,5 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, vidljivo je iz najnovijih podataka Promocije Plus.

U prvih šest mjeseci najviše je prodano automobila marke Škoda, 5.888 komada, čime je ta kompanija ostvarila udjel na hrvatskom tržištu putničkih vozila od 13,52 posto. Slijedi Volkswagen, s prodanih 5.444 vozila i udjelom na tržištu od 12,5 posto.

Nešto veću prodaju ostvario je u tom razdoblju i Opel, s prodanih 3.597 vozila i tržišnim udjelom od 8,26 posto te Renault, 3.389 vozila i udjelom od 7,78 posto.

U lipnju dva Ferrarija, jedan Lamborghini i četiri Rimca

Samo u lipnju prodano je 8.886 vozila, što je 1,2 posto više nego u lipnju godinu ranije. Pritom je također najviše prodanih bilo Škoda, 1.309 i Volkswagena, 1.241.

Najprodavaniji model u lipnju bio je Volswagenov T-Cross, s prodanih 595 komada, a zatim slijedi Škoda Octavia, 593 komada. Znatan je broj i prodanih Opel Frontera, 362 te Opel Mokka, 323.

Tržište skupih automobila je malo, ali i ono funkcionira. U lipnju su registrirana dva nova Ferrarija, jedan Lamborghini i četiri Rimca. Doduše, lako je moguće da modeli marke Rimac nisu u vlasništvu pojedinaca, nego u vlasništvu kompanije koja ih proizvodi.

Na polugodišnjoj razini, odnosno od siječnja do lipnja, registrirano je sedam novih Bentleya, četiri Ferrarija, četiri Aston Martina, četiri Lamborghinija te četiri već spomenuta Rimca.

Od početka siječnja do kraja lipnja najviše kupaca odabralo je novo vozilo na hibridni pogon, njih 20.211, što je udjel od 46,4 posto u ukupnoj prodaji.

Slijede benzinci kojih je prodano 16.529 ili 38 posto. Dizelaši su na trećem mjestu s 10,5 posto udjela odnosno prodajom 4.586 vozila.

Potpuno električnih vozila prodano je 1.824 što predstavlja 4,2 posto. U ovoj skupini najpopularniji su BYD (554), Tesla (340), Hyundai (137), Škoda (115) i BMW (111).

S plinskim pogonom prodano ih je 390 što predstavlja 0,9 posto, no treba uzeti u obzir da se (uz izuzetak četiri Renaulta) radi samo o Dacijama.