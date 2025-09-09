Na kraju kolovoza u HZMO-u 36,7 tisuća osiguranika više nego lani

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) krajem kolovoza 2025. u evidenciji je imao 1.780.808 osiguranika, što je za 36.678 ili 2,1 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, pokazuju prvi podaci tog zavoda objavljeni u utorak, čime je nastavljen pozitivan trend rasta broja osiguranika.

Broj osiguranika krajem osmog mjeseca bio je za 98 994 ili 5,9 posto veći u odnosu na 31. kolovoza 2023. godine, dok je u odnosu na osmi mjesec 2022. godine broj osiguranika skočio za 138.257 ili 8,4 posto, istaknuto je u objavi na HZMO-ovoj internetskoj stranici.

Broj osiguranika indikator je razine zaposlenosti, a prema HZMO-ovim podacima, najveći broj osiguranika prema djelatnostima na kraju kolovoza 2025. evidentiran je u prerađivačkoj industriji, 248.752, trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikala, 243.258, građevinarstvu, 150.590, te djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, to jest ugostiteljstvu i turizmu, 146. 084.