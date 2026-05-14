Na Mediteranskom biznis forumu o razvoju gradova, AI-ju i energetici

Mediteranski biznis forum na kojem će se za dvodnevnog trajanja raspravljati o perspektiva razvoja gradova, ulozi umjetne inteligencije u razvoju gradova i energetici, počeo je u četvrtak u splitskom Hotelu Marriott, a na otvaranju je istaknuto kako se Split osim turizma treba otvoriti i drugim djelatnostima.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na otvaranju je istaknuo kako turizam jest glavna grana u gradu, ali treba poticati i razvoj drugih djelatnosti.

“Nužno je stvarati preduvjete da se Split osim turističke djelatnosti prilagođava i drugim gospodarskim trendovima, primjerice umjetnoj inteligenciji,” rekao je Šuta.

Najavio je iskorake u razvoju turizma na splitskom području, rekavši kako Split ne treba biti percipiran samo kao party destinacija nego će se usredotočiti i na razvoj kongresnog turizma.

“U obnovi i nadogradnji Spaladium arene vidimo priliku za unapređenje kongresnog turizma u Splitu,” rekao je Šuta.

Savjetnica Svjetske banke za znanost i inovacije Branka Ramljak istaknula je potencijale hrvatske dijaspore, čijim bi se angažmanom prema njezinim riječima u Hrvatskoj mogle potaknuti pozitivne promjene. Pri tome je rekla kako Hrvatska treba slijediti model Europske komisije koja je ove godine izdvojilo 500 milijuna eura za privlačenje znanstvenika iz svijeta.

Najavila je kako će se početkom srpnja ove godine u Splitu održati simpozij na kojem će sudjelovati predstavnici vodećih svjetskih kompanija za proizvodnju lijekova.

“Na tom simpoziju eksperti će raspravljati o primjeni umjetne inteligencije u proizvodnji lijekova,” rekla je Ramljak. Izvijestila je da je u tijeku izrada strategije na temelju koje će se velikim investitorima za proizvodnju lijekova ponuditi angažman u Hrvatskoj.

Mediteranski biznis forum održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, grada Splita, Turističke zajednice grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske gospodarske komore i Američke gospodarske komore u Hrvatskoj.