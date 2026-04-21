Najavljen dugo očekivani natječaj za rekonstrukciju luke Krilo Jesenice težak 29,27 milijuna eura

U pripremi je natječaj za rekonstrukciju luke Krilo Jesenice u kojoj je već godinama privezano znatno više brodova nego bi trebalo biti dopušteno, pogotovo zimi. Procijenjena vrijednost radova iznosi 29,27 milijuna eura plus PDV, a trajat će tri godine od dodjele posla.

Luka u Krilu Jesenice koja se nalazi između Splita i Omiša dom je velikog broja turističkih brodova iz tog kraja, a njihov broj debelo prelazi kapacitete luke, što posebno dolazi do izražaja zimi kad luka bude pretrpana. O rekonstrukciji luke u kojoj su ugroženi sigurnost brodova, ali i zaštita okoliša Forbes Hrvatska izvještavao je 2024. godine, dok su se brodari prošle godine pitali zašto ona kasni. Čini se da je rekonstrukcija konačno došla na red, iako tek slijedi raspisivanje natječaja, izbor izvoditelja, a onda i trogodišnji radovi.

Detalji projekta nisu vidljivi na Narodnim novinama

Prema podacima iz građevinske dozvole, druga faza projektu za koju se raspisuje ovaj natječaj uključuje izgradnju pomorskih konstrukcija, lukobrana, gatova, unutarnjih prometnica, pješačkih i zelenih površina, vodovodne kanalizacijske i hidrantske mreže te elektroinstalacija.

Detalji projekta nisu objavljeni u Narodnim novinama (unutar dijela namijenjenog zainteresiranim tvrtkama), uz obrazloženje kako je datoteka glavnog i izvedbenog projekta prevelika. Forbes Hrvatska poslao je upit Lučkoj upravi Splitsko dalmatinske županije radi dostave tog dokumenta, no za sada (nakon nepuna 24 sata) nismo dobili odgovor na navedeni upit.

Glavni kriterij za izbor ponude je cijena s 90 posto utjecaja, a preostalih 10 posto odnosi se na jamstveni rok. Tvrtke koje se javljaju na natječaj moraju dokazati da imaju stručne i tehničke resurse te iskustvo rada na sličnim velikim projektima gradnje, dogradnje ili rekonstrukcije morske luke s lučkom infrastrukturom. Traži se da zbroj najviše tri takva projekta provedena u posljednjih pet godina iznosi najmanje 15 milijuna eura.

Osim toga inženjer gradilišta građevinske struke koji će biti glavni inženjer te inženjer gradilišta ili voditelj radova građevinske struke koji će voditi građevinske radove na obalnim građevinama moraju svaki iza sebe imati najmanje jedan projekt spomenutog tipa vrijedan sedam milijuna eura.