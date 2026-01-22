Najavljen natječaj za Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici kod Splita težak 70 milijuna eura

Uskoro će se raspisati natječaj za drugu fazu projektiranja i gradnje Centra za gospodarenje u Lećevici vrijedan 70,19 milijuna eura plus PDV.

Tvrtka Regionalni centar čistog okoliša kojim upravlja Splitsko-dalmatinska županija najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za drugu fazu projektiranja i građenja Centra za gospodarenje otpadom. Procijenjena vrijednost natječaja iznosi 70,19 milijuna eura plus PDV, koji se sufinanciraju iz EU fondova.

Županijski centar za gospodarenje otpadom Splitsko – dalmatinske županije „Lećevica“ je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada, ukupnog kapaciteta od oko 110.000 t/g, te obuhvaća 55 gradova i općina, odnosno oko 455 000 stanovnika.

Kašnjenje veliki problem za Split

Prema prošlogodišnjima objavama u medijima, realizacija cijelog projekta kasni dvije godine, što će stvoriti velike probleme za Grad Split, s obzirom da je gradsko odlagalište otpada pri kraju sa svojim kapacitetima.

Centar je planiran otprilike kilometar sjeverozapadno od naselja Kladnjice u općini Lećevica, sjeverno od trase autoceste Zagreb-Split, a u neposrednoj blizini lokalne ceste Lećevica – Unešić te obuhvaća i izgradnju šest pretovarnih stanica u Splitu, Sinju, Zagvozdu, Hvaru, Visu i Braču.

Glavni kriterij za izbor izvoditelja natječaja je cijena s utjecajem od 75 posto. Utječu još jamstveni rok (10%) i iskustva stručnjaka (15%). Posao je namijenjen tvrtki ili zajednici više tvrtki koje su u prethodne tri godine imale ukupno 70,19 milijuna eura prihoda. Moraju zadovoljiti i više referenci obavljenih u posljednjih sedam godina. Primjerice, imati iskustvo izgradnje postrojenja za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada odnosno odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada u sklopu građenja Centra za gospodarenje otpadom minimalnog ulaznog kapaciteta cjelokupnog postrojenja od 40.000 tona godišnje na jednom izgrađenom postrojenju.