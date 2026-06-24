Najbolji hrvatski izvoznici dobili nagrade Zlatni ključ. Evo tko su oni

Ericsson Nikola Tesla najbolji je veliki, Decospan Mato Furnir srednji, a Proizvodnja PG mali izvoznik u 2025. godini. Osim ovih, na događaju u organizaciji Hrvatskih izvoznika, podijeljene su nagrade za još 17 tvrtki u različitim kategorijama.

Dodjela nagrada Zlatni ključ bila je glavni događaj na 21. konvenciji Hrvatskih izvoznika održanoj u srijedu u zagrebačkom hotelu Westin. Glavne teme konvencije bile su energija, tehnologija i demografija. Važnost treće iz poslovne perspektive istaknuo je predsjednik Hrvatskih izvoznika, a ujedno i predsjednik Uprave tvrtke Končar – Mjerni transformatori, Davor Baković.

On je postavio pitanje koliko može biti ambiciozno društvo kojem se smanjuje radna snaga i istaknuo kako je demografija jedno od ključnih pitanja konkurentnosti i dugoročnog gospodarskog kapaciteta Hrvatske. Hrvatska pozicija nije izuzetak na europskom kontinentu, jer i Europa kao cjelina ima problem sa smanjivanjem radne snage i starenjem stanovništva, kao i skupom energijom. Istovremeno, EU želi financirati zelenu i digitalnu budućnost što također predstavlja izazov.

Budućnost pripada onima koji stvaraju

Za Europsku uniju rekao je kako je velesila izvana, no iznutra je karakterizira fragmentirano tržište koje otežava poslovanje između država.

Dok Europu muče pad nataliteta, starenje populacije i migracije, kao potpunu suprotnost Baković ističe Afriku, kontinent koji bilježi veliki porast stanovništva koji ih može odvesti u pozitivnom, ali i u negativnom smjeru.

Ističući kako budućnost neće pripasti onima koji više konzumiraju, nego onima koji više stvaraju, Baković je pokazao i podatke o hrvatskim tvrtkama koje izvoze i iako čine tek 17 posto broja svih tvrtki znatno većim postotkom doprinose u više područja.

Uslijedio je izbor najboljih izvoznika u 2025. godini u 20 kategorija među kojima je od ove godine i nova nagrada za tehnološki proboj u izvozu. U svakoj od kategorija bila su nominirana po tri izvoznika koja su zadovoljavala unaprijed definirane uvjete.

Nova nagrada za tehnološki proboj

U kategoriji Najbolji izvoznik u Tursku, državu izabranu između država na rastućim tržištima, Zlatni ključ dobila je tvrtka E.G.O. Elektro-komponente koja se bavi proizvodnjom komponenti za kućanske aparate. Najbolji izvoznik u Egipat, državu izabranu između država na tržištu Afrike, je tvrtke Hydromat. Najbolji izvoznik u Kanadu, državu izabranu između država Sjeverne, Srednje i Južne Amerike je tvrtka Končar energetski transformatori. Vertiv Croatia izabrana je kao tvrtka – izvoznik u Saudijsku Arabiju, državu s područja Azije i Pacifika.

Nagrade Zlatni ključ dodijeljene su i za izvoznike u 10 najvećih hrvatskih izvoznih tržišta. Najveće među njima je Njemačka, za koju je Zlatni ključ dobio proizvođač proteinskih pločica Empwr. Slijedi Slovenija, na čijem tržištu je nagradu dobio solinski AD Plastik, poznat po komponentama za auto-industriju. Carel Adriatic nagrađen je za tržište Italije, Podravka za tržište Bosne i Hercegovine, a Vetropack straža za tržište Srbije.

Najbolji izvoznik na austrijskom tržištu je Končar – distributivni i specijalni transofrmatori. Na tržištu Mađarske toj e LTH Metalni lijev, SAD-a Pliva Hrvatska, Sovačke Belupo, a Francuske Saint Jean Industrie.

Novu, specijalnu nagradu za tehnološki proboj dobila je osječka dronetech kompanija Orqa. Najinovativnijim izvoznikom proglašen je Altpro, dok je najbolji obrtnik Žarko Ban s obrtom Hi-kon. Pronalaženje kvalitetnih zaposlenika problem je za mnoge tvrtke i obrte, što je potvrdio i Žarko Ban koji je novu pogon izgradio u Samoboru, kako zbog preseljenja ne bi izgubio postojeće zaposlenike. Požalio se i na manjak škola za obrtnička zanimanja poput tokara i zavarivača, što dodatno otežava nalazak takvih kadrova.

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Dio najboljih izvoznika ima strane vlasnike

Ključne nagrade za najbolje izvoznike dodjeljuju se prema veličini tvrtki. Onu za najboljeg malog i mikro izvoznika dobila je tvrtka Proizvodnja PG iz Preloga koja se bavi proizvodnjom obuće. Preuzela ju je direktorica Mateja Dragoja. Uz Proizvodnju PG, u ovoj kategoriji bili su nominirani Plazma Tehnika i Anka.

U kategoriji srednji izvoznika nominirane su tvrtke Ivančica, Eurocable Group i nagrađeni Decospan Mato Furnir. U ime ove tvrtke iz područja drvoprerađivačke industrije, nagradu je preuzeo član Uprave Mato Vladić.

Najbolji veliki izvoznik birao se između Empwr-a, JGL-a i nagrađenog Ericssona Nikole Tesle u čije ime je nagradu preuzeo predsjednik Uprave Siniša Krajnović. Dio nagrađenih hrvatskih tvrtki ima strane vlasnike, što se vidi i iz primjera tvrtki koje su dobile najvažnije nagrade. Švedski Ericsson vlasnik je gotovo polovice Ericssona Nikola Tesla, Decospan Mato Furnir u suvlasništvu je belgijske tvrtke Decospan, a Proizvodnja PG u austrijskom je vlasništvu.

U ime Vlade Republike Hrvatske okupljenim se obratio potpredsjednik Tomislav Ćorić, koji je istaknuo važnost izvoza i trendove njegovog rasta. Primjerice, robni izvoz u 2025. godini je porastao 2,5 puta u odnosu na onaj prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju.