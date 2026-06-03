Najnagrađivanija hrvatska agencija vraća se u domaće vlasništvo i postaje Bruketa&

Nakon gotovo deset godina unutar globalne mreže Grey, agencija dosad poznata kao Bruketa&Žinić&Grey nastavlja rad kao nezavisna, u potpuno domaćem vlasništvu i pod novim imenom – Bruketa&. Znak „&“ namjerno ostaje otvoren: za nove ideje, nove suradnje i ulazak ključnih ljudi agencije u partnersku strukturu.

Agencija koja je prije mjesec dana po 16. put proglašena Agencijom godine, i to dvostruko, na natjecanjima IdejaX i BalCannes, nastavlja poslovanje kao nezavisna agencija u domaćem vlasništvu, pod imenom Bruketa&. Do promjene dolazi otkupom vlasničkih udjela WPP-ove mreže Grey i Nikole Žinića, čime se otvara prostor za ulazak ključnih zaposlenika u vlasničku strukturu agencije.

Agencija nastavlja rad s istim timom, klijentima i projektima, iz istog prostora i s istim fokusom na strategiju, kreativnost i nove tehnologije. Promjena vlasničke strukture nema utjecaja na operativni rad ni na odnose s klijentima.

Među klijentima agencije su Hrvatski Telekom, Spar Hrvatska, Adris grupa, The Coca-Cola Company, Favarger, Lactalis, Croatia osiguranje, Rimac Automobili, Infobip, The World Bank Group, Maistra, Cromaris, Addiko Bank, Podravka, Belupo, Bosqar Invest, Kraš, Ljubljanske mlekarne, Dukat, Span, Eurovilla, Atlantic Grupa i brojne druge kompanije u Hrvatskoj i Europi.

Novo ime odražava smjer u kojem agencija ide. Znak „&“ ostaje simbolično otvoren, za nove ideje, nove suradnje i najavu ulaska ključnih zaposlenika u partnerski sustav agencije.

„Godine unutar globalne mreže donijele su nam dragocjeno iskustvo i kontakte. No današnje vrijeme traži veću agilnost, fleksibilnost i brzinu. Zahvaljujem svim klijentima koji su nas aktivno podržali u ovoj transformaciji, kao i svima ostalima koji su pomogli u procesu vraćanja agencije u domaće vlasništvo“, izjavio je Davor Bruketa.