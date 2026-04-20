Najnovije istraživanje Booking.com-a o putovanjima i održivosti otkriva neočekivani generacijski paradoks

Booking.com-ovo najnovije Izvješće o putovanjima i održivosti otkriva zanimljiv generacijski paradoks kada je riječ o održivim putovanjima. Iako mlađe dobne skupine – generacija Z i milenijalci – pokazuju veći interes za održivost, stariji putnici, odnosno generacija X i boomeri, češće navode konkretne korake koje poduzimaju u praksi, poput smanjenja otpada, potrošnje energije i putovanja izvan vrhunca sezone.

Booking.com objavio je svoje 11. godišnje istraživanje o stavovima potrošača i razumijevanju društvenog i okolišnog utjecaja putovanja. S uvidima od 32.500 putnika na 35 tržišta diljem svijeta, ovogodišnje istraživanje ističe generacijski paradoks. Iako je 85 % putnika svih dobnih skupina izjavilo da su im održivija putovanja važna ili vrlo važna, mlađe generacije pokazuju veće zanimanje za održivost, ali poduzimaju manje koraka u praksi, dok starije generacije pokazuju veću sklonost konkretnom djelovanju.

Premda je manje od pola (47 %) ispitanika ankete provedene među boomerima (stariji od 61 godinu) izjavilo da želi putovati održivije u sljedećih 12 mjeseci u usporedbi sa 60 % generacije X (45 – 60), 71 % milenijalaca (29 – 44) i 75 % generacije Z (18 – 28), istraživanja pokazuju da njihova djela možda govore više od riječi. Jer kada je riječ o praktičnim koracima koje putnici poduzimaju kako bi bili održiviji, čini se da su starije generacije više usmjerene na akciju nego mlađe:

● Od onih koji namjeravaju putovati održivije u sljedećih godinu dana dvije trećine boomera (67 %) izjavilo je da će smanjiti opći otpad koji odlažu tijekom putovanja, u usporedbi s 56 % generacije X, 52 % milenijalaca i manje od polovice generacije Z (48 %).

● 60 % boomera namjerava smanjiti potrošnju energije (poput gašenja klima uređaja i svjetla u sobi kad ih nema), u usporedbi s 51 % generacije X, 46 % milenijalaca i 42 % generacije Z.

● 59 % boomera kažu da će više kupovati u lokalnim, neovisnim trgovinama na svojim putovanjima u usporedbi s 50 % generacije X, 44 % milenijalaca i 42 % generacije Z.

● I možda, ne iznenađujući, starije generacije su češće prijavljivale da planiraju putovanja izvan vrhunca sezone: boomeri (63 %), generacija X (48 %), milenijalci (41 %) i generacija Z (36 %).

Ipak, postoje područja u kojima mlađe generacije prednjače u pogledu održivog ponašanja, osobito kada je riječ o učenju o lokalnim kulturama, autohtonim zajednicama ili očuvanju biljnog i životinjskog svijeta:

● u proteklih dvanaest mjeseci gotovo trećina generacije Z (31 %) i milenijalaca (29 %) sudjelovala je u nekom posjetu ili aktivnosti u kojoj se učilo o lokalnim autohtonim narodima ili kulturama ili komuniciralo s njima, u usporedbi s 23 % generacije X i 18 % boomera.

● Gotovo četvrtina generacije Z (24 %) i milenijalci (23 %) sudjelovala je u turi ili aktivnosti koja je pridonijela zdravlju ili očuvanju lokalnog ekosustava ili divljih životinja, u usporedbi sa 16 % generacije X i 9 % boomera.

Ekstremni vremenski uvjeti: Briga za sve uzraste

Iako se generacije mogu razlikovati u onome što govore i što rade, ekstremni vremenski uvjeti su aktivno mijenjali odluke i termine putovanja, te postali važan čimbenik za sve dobne skupine. Gotovo tri četvrtine svih ispitanika izjavilo je da uzima u obzir rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta i pri odabiru odredišta (74 %) i pri odabiru doba godine (74 %). 68 % ispitanika diljem svijeta izjavilo je da aktivno izbjegava odredišta poznata po ekstremnim vremenskim uvjetima, 55 % misli da su ekstremni vremenski uvjeti stresni element pri rezervaciji putovanja, a 55 % njih smatra da je zbog nepredvidivih vremenskih uvjeta teško planirati putovanje.

Zapanjujuće je da je gotovo trećina putnika u svijetu (31 %) prijavila otkazivanje ili promjenu planova putovanja u proteklih dvanaest mjeseci zbog ekstremnih vremenskih uvjeta ili prirodnih katastrofa (npr. visoke temperature, oluje, šumski požari, poplave i slično.).

Više od pola ispitanika (55 %) reklo je da su neka odredišta bila pretopla za putovanje kad su ih željeli posjetiti te da su s popisa želja maknuli ta odredišta zbog vijesti o ekstremnim vremenskim uvjetima ili prirodnim katastrofama (52 %). Slično tome, u istraživanju 3715 pružatelja hotelskog i privatnog smještaja u 18 zemalja koje je proveo Booking.com*, 24 % njih izjavilo je da je zbog ekstremnih vremenskih uvjeta 2025. godine doživjelo poremećaje u poslovanju, a 40 % njih prilagodilo je svoje poslovanje postojećim ili potencijalnim klimatskim rizicima, kao što su toplinski valovi ili oluje.

Bolje razumijevanje održivijih načina putovanja

Napori koje smještajni objekti ulažu da posluju održivije zapravo su jednako važni za sve dobne skupine. Više od trećine svake dobne skupine izjavilo je da planira boraviti u smještaju koji ima certifikat održivosti u sljedećih dvanaest mjeseci: boomeri (35 %), generacija X (35 %), milenijalci (36 %) i generacija Z (35 %). I nije riječ samo o namjeri, nedavno objavljeni podaci pokazuju da su putnici 2025. rezervirali 100 milijuna noćenja u objektima s certifikacijom održivosti treće strane na Booking.com.

Osim boravka u objektima s certifikatom o održivosti i dobro poznatih navika kao što su smanjenje količine otpada, manja potrošnje energije i briga o očuvanju biljnog i životinjskog svijeta, svjesno donošenje odluka o dobu godine i odredištu putovanja dio su šireg razumijevanja načina na koji putnici planiraju putovati održivije u 2026. godini.

43 % svih putnika u svijetu izjavilo je da namjerava izbjeći prenapučena turistička odredišta (porast od 11 % na godišnjoj razini), 42 % njih planira putovanja izvan vrhunca sezone, a 25 % njih potražit će odredišta s nižim temperaturama. Od onih koji biraju mirnija odredišta, 44 % njih ne želi pridonositi masovnom turizmu, a 37 % onih koji putuju izvan vrhunca sezone žele smanjiti pritisak na odredišta, u skladu s rastućim razumijevanjem utjecaja putovanja na zajednice i na okoliš.

“Ovogodišnje Izvješće o putovanjima i održivosti pokazuje da, iako različite generacije mogu imati različite stavove o tome što su to održivija putovanja, prilagodba ekstremnim vremenskim uvjetima i aktivno izbjegavanje gužvi sada su norma za sve dobne skupine”, kaže Danielle D’Silva, direktorica odjela održivosti u Booking.com-u.

“Ohrabruje nas širok raspon načina na koje putnici već putuju održivije i na koje planiraju nastaviti putovati. Riječ je o 100 milijuna noćenja koja su putnici rezervirali kod partnera s certifikatom o održivosti treće strane na našim platformama u 2025. godini, korištenju javnog prijevoza ili unajmljivanju električnog vozila za putovanje, ili čak općenito odabiru hladnijih i mirnijih odredišta. Kao globalni lider u organizaciji putovanja, želimo olakšati i putnicima i partnerima da nastave donositi takve održivije odluke kako bismo svi mogli uživati u pogodnostima koja putovanja donose te kako bi odredišta i dalje bila dostupna i posjetiteljima i stanovnicima.”