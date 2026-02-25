Valamar i ove godine nastavlja sa značajnim ulaganjima u svoje zaposlenike. Najpoželjniji poslodavac u turizmu ponovno diže plaće, ali i nagradu za lokalne djelatnike koja raste s 400 na 600 eura.

U dogovoru sa socijalnim partnerima plaće zaposlenika rastu kroz povećanje osnovice od 5%, uz dodatno povećanje koeficijenata za više od 30% radnih mjesta prema tarifnom prilogu.

“Nakon provedenih pregovora i konzultacija sa sindikalnim povjerenicima, odlučili smo potpisati Aneks kolektivnom ugovoru i Sporazum za Valamar i Imperial. Naš zahtjev za povećanjem obračunske osnovice rezultirao je dogovorom o njenom povećanju za 5%, prihvaćen je produženi period isplate nagrade za domaće radnike, prihvaćen je i prijedlog o ponovnom vraćanju liječničkih pregleda radnika, tako da su pregovori rezultirali daljnjim povećanjem materijalnih i ostalih prava radnika.

Naša nastojanja u sljedećim pregovorima usmjerit ćemo na daljnje povećanje obračunske osnovice i povećanje omjera plaća za složene poslove kako bismo sačuvali stručne radnike koji su jedina garancija kvalitetnom odrađivanju turističke sezone i zadovoljstvu našeg gosta”, poručio je Eduard Andić, predsjednik Sindikata turizma i ugostiteljstva Hrvatske.

Postignutim dogovorom zadovoljni su i u u Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije.

“Postignuti dogovor rezultat je kontinuiranog i odgovornog socijalnog dijaloga u kojem su obje strane prepoznale potrebu za dodatnim unaprjeđenjem materijalnog položaja zaposlenih. Važno je naglasiti da se ovim izmjenama ide u smjeru jačanja osnovnih prava radnika, stabilnosti primanja te dodatnih materijalnih uvjeta. U Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije pozdravljamo da se uz povećanje osnovice proširila i mjera isplate dodatka za radnike koji nisu na smještaju kod poslodavca za dodatna tri mjeseca, ali isto tako očekujemo da se u budućnosti razdoblje isplate proširi na cijelu godinu.

Jednako nas veseli i činjenica da je ove godine poslodavac pristao na uvođenje dodatnog zdravstvenog osiguranja za stalne djelatnike, jer briga o zdravlju ima stvarnu i mjerljivu vrijednost, a zdravlje nema alternativu. Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije nastavit će inzistirati na dodatnim poboljšanjima radnih i materijalnih uvjeta, u skladu s gospodarskim kretanjima i stvarnim životnim troškovima. Naš je cilj da rad u turizmu bude održiv, cijenjen i dugoročno privlačan”, rekao je Vedran Sabljak, predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.

Uz atraktivna primanja, Valamar zaposlenicima koji dolaze raditi u destinaciju osigurava kvalitetan smještaj i obroke. Osim smještaja i financijskih poticaja, zaposlenicima su dostupni i brojni drugi benefiti, uključujući program Family & Friends s povlaštenim cijenama smještaja u Valamarovim hotelima i ljetovalištima, popusti u restoranima i barovima te pogodnosti kod više od 300 vanjskih partnera, kao i godišnje materijalne nagrade za predan rad i doprinos. Od jeseni 2025. godine uveden je i Program 9+ za najbolje sezonske radnike, s ciljem zadržavanja kvalitetne radne snage.

Uključenje u program omogućuje dugoročno stabilno zaposlenje na neodređeno vrijeme kroz garanciju zapošljavanja u narednim sezonama, garantira devet mjeseci radnog odnosa svake godine te dodatnu nagradu od 800 eura godišnje. Kroz inicijativu “Prvi s razlogom“ Valamar nastavlja jačati dugoročne odnose sa zaposlenicima, potičući njihov profesionalni razvoj i karijerni napredak u turizmu.

„Naši zaposlenici su temelj uspjeha Valamara i zato kontinuirano ulažemo u njihova primanja, sigurnost i razvoj. Želimo im jasno pokazati koliko cijenimo njihov doprinos, a istovremeno, kroz programe poput ‘Krov nad glavom’ i 9+ stvaramo uvjete za stabilan i dugoročan rad u turizmu. Naš je cilj ostati poslodavac prvog izbora, ali prije svega partner svojim zaposlenicima u njihovom profesionalnom i osobnom razvoju“, izjavila je Ines Damjanić, potpredsjednica za ljudske potencijale u Valamaru.

Prema rezultatima istraživanja Poslodavac prvog izbora koje provodi Alma Career Croatia, upravitelj portala MojPosao, Valamar je devetu godinu zaredom izabran za najpoželjnijeg poslodavca u turizmu i ugostiteljstvu te je jedina turistička kompanija među 20 najpoželjnijih hrvatskih poslodavaca. U redovnom ispitivanju korporativne klime i kulture koje Valamar provodi svake godine, ukupna ocjena zadovoljstva zaposlenika u 2025. godini prešla je visoku ocjenu 4 (na skali od 1 do 5). Zaposlenici su visokom ocjenom, iznad 4, vrednovali kategorije poput radnog okruženja i timskih odnosa, balansa između privatnog i poslovnog života, vođenja i organizacije posla, te smještaja, s kojim su iznimno zadovoljni.

U 2026. godini u Valamaru će na vrhuncu sezone raditi više od 9.000 djelatnika, a iz godine u godinu bilježe i sve veći broj zainteresiranih kandidata za posao. Kroz velike investicije, poput Pical Resorta, Valamar otvara sve više cjelogodišnjih radnih mjesta i stvara dodatni prostor za dugoročnu karijeru i profesionalni razvoj u turizmu.