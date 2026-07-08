Najveće plaće u telekomunikacijskim i financijskim djelatnostima

Najveća prosječna mjesečna neto plaća lani je obračunata zaposlenima u djelatnosti telekomunikacija, iznosu od 2.023 euro, što je 54,8 posto više od prosječne mjesečne neto plaće obračunate zaposlenima kod svih poduzetnika RH, pokazala je analiza Financijske agencije (Fina).

Za 1.078.579 zaposlenih (prema satima rada) u 2025. godini kod 166.052 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, bez financijskih institucija, obračunata je prosječna mjesečna neto plaća od 1.307 eura, što je povećanje od 10,5 posto u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosila 1.182 eura, izvijestila je Fina.

Analiza Fine pokazuje da su u 2025. najvišu prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu u 2025. godini imali zaposleni u području djelatnosti telekomunikacija u iznosu od 2.023 euro, što je 7,2 posto više odnosu na prethodnu godinu. a 54,8 posto više prosječne mjesečne neto plaće obračunate za zaposlenike u svim poduzećima u Hrvatskoj. Lani je u djelatnosti telekomunikacija bilo zaposleno 47.942 radnika kod 8.399 poduzetnika.

Po visini prosječne plaće, s 1.905 eura, slijedi javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, što je 45,7 posto više od prosjeka Hrvatske, a 17,3 posto više od prosjeka iz 2024. godine.

Zaposleni u djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija imali su 30,4 posto veću plaću od ukupnog prosjeka, odnosno 1.704 eura, a zaposlenima u financijskim i djelatnostima osiguranja obračunata je prosječna plaća od 1.659 eura ili 26,9 posto veća plaća u odnosu na prosjek za cijelu Hrvatsku.

Finina analiza prosječnih mjesečnih neto obračunatih plaća po područjima djelatnosti pokazala je da su poduzetnici u tri djelatnosti – prerađivačkoj industriji, trgovini i građevinarstvu – imali 52,6 posto svih zaposlenih osoba, pri čemu u djelatnosti građevinarstva zaposleni za svoj rad dobivaju prosječne mjesečne neto plaće manje od prosjeka poduzetnika Hrvatske.

Prosječna mjesečna neto plaća u građevini, koja je lani zapošljavala 133.835 radnika, iznosila je 1.109 eura, u trgovini koja je zapošljavala 197.253 osobe, prosječna plaća bila je 1.320 eura, a u prerađivačkoj industriji u kojoj je lani bilo zaposleno 235.749 radnika, prosjek plaće bio je 1.349 eura.

Pritom su u odnosu na lani sve tri djelatnosti zabilježile rast prosječnih plaća – u prerađivačkoj industriji od 11,6 posto, u građevinarstvu od 8,7 posto, dok su plaće u trgovini na veliko i malo porasle za 10,8 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Najniže obračunane neto plaće u 2025. godini u prosjeku su bile u obrazovanju, u kojem je 8.629 radnika kod 1.811 poslodavaca, radilo za prosječnu neto plaću od 1.041 eura, što je porast od 16,4 posto u odnosu na 2024. godinu.

Slijede prosječne plaće u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima koje su iznosile 1.055 eura ili deset posto više u odnosu na godinu prije. U toj kategoriji djelatnosti u 2025. godini radilo je 52.612 radnika kod 8.956 poslodavaca.