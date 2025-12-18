Najveći slovenski vojni brod Triglav moderniziran u Iskra brodogradilištu u Šibeniku

Najveći slovenski vojni brod, 50-metarski Triglav, moderniziran je u Iskra brodogradilištu u Šibeniku. Posao u Šibeniku tek je dio ukupnog projekta modernizacije broda vrijednog 17 milijuna eura.

Ključna, završna faza modernizacije višenamjenskog patrolnog broda Triglav, završena je u Iskra brodogradilištu Šibenik. Riječ je o najopsežnijem projektu nadogradnje tog broda u posljednjem desetljeću. Projekt je ukupno vrijedan 17 milijuna eura, a osigurava brodu Triglav produljeni operativni vijek od 30 godina i punu interoperabilnost unutar NATO-a.

Modernizirani brod svečano je predan naručitelju u srijedu u nazočnosti ministra obrane Republike Slovenije Boruta Sajovica i hrvatskog ministra obrane Ivana Anušića. U pratnji ministra Sajovica bili su brigadni general Boštijan Močnik, načelnik Generalštaba Slovenske vojske te kapetan bojnog broda Andrej Pečar, zapovjednik 430. Pomorskog divizijuna Slovenske vojske, a pratnji ministra Anušića general-pukovnik Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH i kontraadmiral Damir Dojkić, zapovjednik HRM, a na čelu predstavnika domaćina bio je Dušan Šešok, vlasnik Iskra grupe kojoj pripada Iskra brodogradilište Šibenik.

Niži troškovi od predviđenih

Dolazak slovenskog i hrvatskog ministra obrane potvrda je odličnih odnosa dviju zemalja te nastavak jačanja obrambene suradnje čime se danas složila obojica ministara.

“Izuzetno mi je drago da Iskra brodogradilište, hrvatska tvrtka u slovenskom vlasništvu, uspješno radi i što osim za Hrvatsku ratnu mornaricu, ima ugovorene poslove i za slovenske oružane snage. Iskra brodogradilište je provela remont ratnog broda Triglav za slovensku vojsku i posebno smo ponosni što je slovenskom ratnom brodu vijek produžen upravo u Hrvatskoj. Iskra brodogradilište je, tada pod drugim nazivom, imala važnu ulogu u osnivanju Hrvatske ratne mornarice tijekom Domovinskog rata. I danas za Oružane snage RH, odnosno Ministarstvo obrane radi poslove održavanja brodova i plovila te ostale radove. Svaka zdrava tvrtka, a posebno brodogradilište, u Hrvatskoj dodatni su poticaj razvoju našeg gospodarstva. Hrvatska i Slovenija imaju odličnu bilateralnu obrambenu suradnju, a kroz Iskra brodogradilište i naše vojske na istom mjestu dobivaju pouzdanu i kvalitetnu uslugu održavanja ratnih brodova”, kazao je hrvatski ministar obrane Ivan Anušić.

Tihomir Kundid, Roko Vuletić i Ivan Anušić u obilasku Iskra brodogradilišta; Foto: Iskra brodogradilište Šibenik

Ministar obrane Republike Slovenije zahvalio je ministru Anušiću na tome što potiče regionalnu suradnju. “Brod Triglav ostaje simbol slovenskog ponosa. Nakon pet godina uspješno je završena obnova našeg najvećeg broda, namijenjenog patroliranju, potrazi i spašavanju te pružanju pomoći u slučaju prirodnih nepogoda. Obnova je provedena prije roka i uz znatno niže troškove nego što je prvotno bilo predviđeno. Iskrena zahvala Hrvatskoj na izvrsnoj suradnji, kako u Zadru tako i u Šibeniku, brodogradilištu Šibenik te slovenskoj tvrtki Iskra na stručnoj i učinkovitoj izvedbi. Posebna pohvala pripada i posadi broda Triglav, koja je tijekom cijelog razdoblja obnove bila uključena u radove i značajno pridonijela uspjehu.Brod se vraća prema Sloveniji, gdje ćemo ga 30. siječnja uz sve počasti službeno dočekati i s ponosom predstaviti slovenskoj javnosti”, istaknuo je Sajovic.

Nadaju se i gradnji dvije hrvatske korvete

Vlasnik Iskra grupe Dušan Šešok zahvalio je slovenskom ministru na tome što, kako je kazao, razvija suradnju s Hrvatskom. Naglasio je da je Iskra brodogradilište Šibenik zainteresirano za proširenje suradnje s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske kroz gradnju dviju hrvatskih korveta, ali i da želi da se nastavi suradnja sa slovenskim ministarstvom obrane. Modernizacija patrolnog broda Triglav prvi im je posao za slovenske obrambene institucije i oružane snage i smatra da sada imaju jaku referencu.

„Želimo da ova naša simbolična trostrana suradnja preraste u nešto veće – u veliki trokut suradnje. Sada smo obnovili Triglav, koji bih ja nazvao mali Triglav, prema planinama u Sloveniji koje redovno pohodim, a možda postoji mogućnost da izgradimo i brod koji bismo nazvali Veliki Triglav”, istaknuo je i dodao: „Ne očekujemo nikakve povlastice – želimo se natjecati ravnopravno i pošteno, i ništa više od toga”.

I hrvatski vojni brod Kralj Petar Krešimir IV trenutačno se nalazi u Iskra brodogradilištu; Foto: Iskra brodogradilište Šibenik

Što je sve napravljeno?

Nakon radova obavljenih u turskom brodogradilištu Deasan, u šibenskom Iskra brodogradilištu rekonstruirali su nadgrađa broda radi ugradnje nove oružane stanice Aselsan SMASH 30 mm RCWS, zamjenjujući dotadašnji ruski sustav AK 360. Prilagođeno je skladište streljiva i implementirana su napredna sigurnosna rješenja. U sklopu sveobuhvatne rekonstrukcije moderniziran je sustav ventilacije (HVAC), potom protupožarni sustav i sustav elektroničkog upravljanja. Obavljeno je i kapitalno održavanje pogonskih sustava te priprema za integraciju naprednih komunikacijskih i navigacijskih sustava koje je izvela slovenska tvrtka Panna Plus u suradnji s francuskim Hensoldtom. Nakon ugradnje nove oružane stanice u suradnji s HRM uspješno je obavljeno i probno gađanje u akvatoriju otoka Žirja.

Višenamjenski patrolni brod Triglav koji je od 2010. u sastavu 430. pomorskog divizijuna Slovenske vojske dug je 49,5 m, širok 9,2 m, a pokreću ga 3 diesel motora MTU, ukupne snage 12.100 kW te dostiže brzinu od 30 čvorova. Posadu čini do 28 mornara i časnika te ima autonomiju 2000 nautičkih milja ili 10 dana.

Iskra brodogradilište baštini tradiciju vojne remonte brodogradnje jer posluje na lokaciji i objektima bivšeg MRTZ Velimir Škorpik čiji su radnici odigrali značajnu ulogu u Domovinskom ratu, kada su u hrabroj akciji 1991. od JRM zarobljeni prvi brodovi od kojih je formirana moderna Hrvatska ratna mornarica. Na temelju sklopljenih ugovora s Ministarstvom obrane RH danas to brodogradilište održava veći dio flote, propulzijske sustave te brodsko topničko naoružanje u sastavu Hrvatske ratne mornarice.

Slovenski vojni brod Triglav u Iskra brodogradilištu; Foto: Slovensko ministarstvo obrane

Referenca za okolne i mediteranske zemlje

“Modernizacija broda Triglav naš je prvi značajniji posao u vojnom segmentu izvan Hrvatske te smo iznimno ponosni na uspješno završen projekt. Naime, iako danas većina naših prihoda dolazi od izvoznih poslova za privatne naručitelje na zahtjevnom EU tržištu, suradnja s Oružanim snagama i Ministarstvom obrane predstavlja bezuvjetni prioritet za upravu i radnike našeg brodogradilišta. Članovi smo Hrvatskog klastera obrambene industrije te sukladno proklamiranoj politici Vlade i inicijativama iz nedavno predstavljenog programa Rearmament Europe aktivno radimo na proširenju vojnog programa nuđenjem naših usluga trećim zemljama, pri čemu primarno mislimo na susjedne zemlje članice NATO, koje imaju flotu, ali ne i dovoljno izgrađene servisne kapacitete (Slovenija, Crna Gora i Albanija), kao i druge države na Mediteranu.

Pored remonta u budućnosti namjeravamo sudjelovati i u razvoju manjih patrolnih, ophodnih i desantnih brodova za kojima postoji velika potražnja na tržištima Mediterana, Bliskog Istoka i Afrike, gdje imamo uhodane poslovne kontakte”, izjavio je prilikom primopredaje broda Roko Vuletić, predsjednik uprave Iskra brodogradilišta Šibenik. Gosti iz Slovenije su potvrdili da je taj posao znak povjerenja u hrvatska brodogradilišta.

“Višenamjenski brod se, nakon složene modernizacije koja je zahtijevala suradnju triju izvođača, ponovno vraća u sastav 430. pomorskog divizijuna. Radovi su završeni prije predviđenog roka. Zahvala pripada suradnicima i izvođačima koji su pronašli sinergiju i uskladili radove, čime je omogućeno njihovo prijevremeno dovršenje. Vjerujem da će posada sada moći kvalitetnije obavljati svoje zadaće. Modernizacijom je također osigurana interoperabilnost broda u okviru djelovanja u međunarodnom okruženju”, kazao je kapetan bojnog broda Andreja Pečar, zapovjednika 430. pomorskog divizijuna Slovenske vojske. Nakon povratka iz Šibenika Triglav čekaju nove operativne faze u službi Slovenske vojske i povratak u flotnu operativu s poboljšanim sposobnostima za patroliranje, traganje i spašavanje, nadzor teritorijalnih voda te sudjelovanje u međunarodnim misijama unutar NATO saveza. Predstavnici obaju ministarstva u pratnji domaćima obišli su danas, prije svečane primopredaje broda Triglav, Iskra brodogradilište Šibenik koje osim što se bavi remontom vojnih brodova održava i civilne flote od Jadrolinije do privatnih brodara, bavi se i gradnjom brodova od aluminija.