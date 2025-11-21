Najveći svjetski stručnjaci na konferenciji Prodajnog Mindseta Sales4Future: Autentičnost je ključ uspješne prodaje

Nakon ogromnog uspjeha konferencije “The Wolf Strikes Again”, Prodajni Mindset ponovno je oduševio više stotina posjetitelja, ovaj put s novom konferencijom pod nazivom Sales4Future. U zagrebačkom Mozaik Event Centru o umijeću prodaje i brendiranja govorili su stručnjaci iz različitih područja, a u jednoj su ideji ipak bili ujedinjeni – bez autentičnosti nema uspjeha.

U prvom bloku, “SALES DESIGN: Kako dizajn postaje strateško prodajno oružje — od fizičkog do emocionalnog i kognitivnog“, o putu do međunarodnog priznanja govorio je višestruko nagrađivani hrvatski arhitekt Ante Vrban, a serijska poduzetnica s multidisciplinarnim doktoratom iz računalnih znanosti i psihologije, dr. Vanja Ljevar objasnila je zašto je personalizacija imperativ u suvremenoj prodaji.

Arhitekt Ante Vrban

Istu misao nastavio je utjecajni američki industrijski dizajner Karim Rashid koji je kroz bogatu karijeru surađivao s brojnim luksuznim i svjetski poznatim brendovima kao što su Kenzo, Hugo Boss, Audi i Samsung. Poznat po spajanju funkcionalnosti i futurističke estetike, Karim je upozorio na to da živimo u vremenu „istosti“, ili kako je on to pogrdno nazivao, “bež periodu”. Vrijeme je to obilježeno pasivnošću, strahom te imitiranjem već poznatog. “Istost“ je, kaže, zahvatila i tvrtke kojih je danas više nego ikad, ali poručuje kako takvi brendovi vjerojatno neće opstati.

Američki industrijski dizajner Karim Rashid

”Digitalno doba donijelo nam je nikad veću transparentnost, zbog koje smo u potpunosti izloženi, a to znači da moramo prihvatiti iskrenost kao dio vlastitog brenda. Moramo riskirati, pratiti vlastitu viziju i ne gledati što konkurencija radi. Personalizirajte i prilagodite brend jer tko god bude neiskren jednostavno neće uspjeti”, poručio je Rashid.

U drugom bloku “SALES BRANDING: Strategije utjecaja, povjerenja i dugoročne vrijednosti kod kupaca kroz vlastiti brend publiku je inspirirao i nasmijao bosanskohercegovački motivacijski govornik dr. Kenan Crnkić. Govorio je o važnosti odabira pozitivne perspektive u životu te svemu što ona može donijeti.

Hrvatska psihoterapeutkinja i poduzetnica Sara Peranić govorila je o izazovima s kojima se poduzetnici, ali i poduzetnice, suočavaju u svakodnevnom radu i na putu do uspjeha. Dinamično predavanje održao je britanski stručnjak za prodaju putem društvenih mreža Daniel Disney, a s publikom je podijelio nova znanja iz marketinga i osobnog brendiranja. U posljednjem predavanju bloka, britanska stručnjakinja za osobni brend Amelia Sordell donijela je najnovije podatke o načinima brendiranja na društvenim mrežama, s naglaskom na LinkedIn.

Bosanskohercegovački motivacijski govornik Kenan Crnkić

Iako posljednji, blok “HC SALES: Kako dominirati tržištem profesionalnim i emocionalnim knockoutom?“ započeo je itekako borbeno, s panelom FNC-a, regionalnog borilačkog fenomena koji je po prvi put nastupio na konferencijskoj pozornici. Kako su prikupili snažnu bazu obožavatelja i koja je tajna uspješnog brendinga otkrili su osnivač FNC-a, Dražen Forgy Forgač, borac Vaso Psycho Bakočević iz Crne Gore te direktor marketinga FNC-a Matej Filipčić.

U idućem predavanju, influencerica godine Meri Goldašić ispričala o gradnji osobnog brenda temeljenom na iskrenosti i humoru, a za sam kraj organizatori su sačuvali vodećeg svjetskog trenera prodaje, 31-godišnjeg Daniela G-a, čije obuke je prošlo više od dva milijuna ljudi. Publici je dao vrlo koristan savjet ukazavši na psihologiju kupca koji se na kupnju odluči tek onda kad mu prodavač ukaže na sve negativno što može proizaći iz budućnosti bez tog što mu nudi.

Otkrio je kako zadržati pažnju kupca, opisujući najčešće greške prodavača.

“Svaki kupac pokušava izbjeći osjećaj da će ga prodavač natjerati da kupi nešto. Upravo zato, morate razmišljati kao lav, ali ponašati se kao janje. To znači da kupcu morate pružiti osjećaj da u svakom trenutku može izaći iz razgovora – svaki prodavač koji uspije ostati u razgovoru će uspjeti.“, rekao je Daniel G.

Konferencijom Sales4Future Prodajni Mindset nastavlja misiju unaprjeđenja prodajnih vještina i jačanja njene reputacije u Hrvatskoj i regiji. Njeni začetnici, iskusni poduzetnici Vedran Sorić i Ognjen Bagatin najavili su i spajanje Prodajnog Mindseta s ograncima u Sloveniji i Dalmaciji, a govorili su i o važnosti prodaje kao odjela.

Britanska stručnjakinja za osobni brend Amelia Sordell

“Prodaja je krvotok svake organizacije. Naravno, i drugi odjeli su bitni, ali ako oni stanu, situacija se nekako riješi, ali ako prodaja stane, krv ostane bez kisika, nema prihoda i nema budućnosti. Zdravlje organizacije gleda se kroz prodaju, zato ona nije samo odjel nego motor jedne organizacije, a mindset je motor prodavača”, poručili su organizatori Vedran Sorić i Ognjen Bagatin.

Prodajni Mindset nastavlja raditi na profesionalizaciji i jačanju standarda prodaje, a najavili su i iduće izdanje konferencije, koje će se održati 13. studenog 2026. godine.