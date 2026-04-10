Nakladnička djelatnost raste, sajmovi i manifestacije potiču čitanje i izvoz knjiga

Nakladničko-knjižarska djelatnost posljednjih godina pokazuje stabilan i kontinuiran rast, a pozitivni trendovi očekuju se i u 2026. godini, uz fokus na vidljivost, dostupnost i izvoz knjiga, istaknuto je na konferenciji Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore, na kojoj su najavljeni nacionalna manifestacija Noć knjige i proljetni sajmovi knjiga.

Ukupni prihodi nakladničko-knjižarske djelatnosti u 2024. godini dosegnuli su 184 milijuna eura, uz rast od 6,8 posto, dok je godinu ranije zabilježen rast od 7,4 posto, što potvrđuje trend postupnog, ali održivog razvoja tržišta. U djelatnosti radi oko 1.700 zaposlenika, a kada se uključe autori, prevoditelji, lektori i drugi suradnici, ukupan broj uključenih profesionalaca penje se na oko 2.700.

„Uz pozitivne rezultate poslovanja sektora, dodatni pozitivan signal dolazi iz maloprodaje – tijekom 2025. godine otvoreno je pet novih knjižara u Karlovcu, Križevcima, Splitu i Zagrebu, što ukazuje na stabilnu potražnju za knjigom, povjerenje u sektor te postupno jačanje knjižarske mreže. Važno je istaknuti i kontinuiranu kvalitetnu suradnju s Ministarstvom kulture i medija, koje prepoznaje značaj ovih aktivnosti te ih sustavno prati i podupire“, kazala je Jagoda Divić, direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo HGK.

Nakladnička djelatnost se suočava s izazovima poput promjena u čitateljskim navikama, rasta troškova i potrebe za jačim međunarodnim iskorakom.

„Za osnaživanje djelatnosti važni su sajmovi knjiga, koji imaju i važnu ulogu u decentralizaciji kulture te jačanju dostupnosti knjige na regionalnoj razini. U konačnici, pozitivno utječu na čitalačke navike, što potvrđuje istraživanje koje provodi HGK. Trend čitanja u Hrvatskoj u posljednjih pet godina stabilizirao se, čime je zaustavljen dugogodišnji pad, a istodobno bilježimo rast interesa za publicistiku i digitalne sadržaje, što potvrđuje da navika čitanja ne nestaje, već se razvija“, kazao je Slavko Kozina, predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara HGK.

Noć knjige ove godine obilježava 15 godina održavanja, a tradicionalno će započeti 23. travnja, na Svjetski dan knjige i autorskog prava. Mišo Nejašmić, glavni koordinator manifestacije i član Vijeća ZNK-a, najavio je da će ove godine okupiti više od 600 sudionika, s preko 1.000 programa diljem Hrvatske. Istaknuo je kako je ovogodišnja tema nacionalne manifestacije usmjerena na vrijednosti zajedništva, dijaloga i empatije, s ciljem poticanja čitanja i razvoja čitateljske kulture.

Akcija Knjiga svima i svuda, platforma koja okuplja internetske trgovine nakladnika i knjižara te omogućuje dostupnost istaknutih izdanja na jednom mjestu, uz promotivne cijene i popuste, održavat će se od 23. do 30. travnja.

Nakladnici koje okuplja ZNK pripremaju se za proljetne sajmove knjiga. Prvi na rasporedu je Sajam dječje knjige u Bologni, vodeći svjetski sajam dječje knjige koji će se održati od 13. do 16. travnja, a na kojem će se u okviru nacionalnog štanda predstaviti 18 hrvatskih nakladnika. Ovaj sajam je ključan za dugoročno pozicioniranje hrvatskog nakladništva na globalnom tržištu, osobito kroz prodaju prava za prijevode i ilustracije. Održat će se brojni poslovni sastanci s međunarodnim partnerima te će se promovirati domaća produkcija dječje knjige i slikovnice. Poseban naglasak stavljen je na vizualni identitet nastupa autorice Hane Tintor te drugih hrvatskih ilustratora, kao i na sudjelovanje ove mlade autorice u službenom programu sajma „The Illustrators Survival Corner – BCBF 2026“.

Na Sajmu knjiga u Sarajevu, od 22.-27. travnja, na nacionalnom štandu predstavit će se 20 nakladnika, s naglaskom na izravnu prodaju knjiga i poslovne sastanke s knjižarima i distributerima u BiH.

„Cilj je jačanje distribucije i plasmana hrvatskih izdanja na susjednom tržištu, koje je jedno od ključnih izvoznih tržišta za nakladničko-knjižarsku djelatnost. Program uključuje i promocije istaknutih hrvatskih autora Jurice Pavičića, Mira Gavrana i Gaja Trifkovića, čime se dodatno potiče interes publike i vidljivost hrvatske književnosti“, kazao je Nikica Micevski, koordinator sajma u Sarajevu i član Vijeća ZNK-a.

Četvrto izdanje Panonskog festivala knjige održat će se u osječkoj dvorani Gradski vrt, na površini od 1.900 m², od 20. do 24 svibnja, uz sudjelovanje oko 50 izlagača i 80 nakladnika. Ovogodišnji program uključuje više od 60 edukativnih i kulturnih programa za djecu i mlade, u suradnji s knjižnicama, školama i drugim institucijama, te sudjelovanje oko 40 autora. Panonski festival knjige, s oko 25.000 posjetitelja po izdanju, potvrđuje svoj status najveće kulturne manifestacije u istočnoj Hrvatskoj te jedne od ključnih godišnjih aktivnosti djelatnosti izvan Zagreba.