Nakon hotela u najvišem hrvatskom neboderu, Westgate grupa otvara i novi na Bačvicama

Hotel Venturo novost je u splitskoj turističkoj ponudi – boutique hotel koji će biti i prvi hrvatski hotel koji će poslovati unutar globalne kolekcije Design Hotels.

Splitska Westgate grupa najavila je kako će do kraja travnja na splitskim Bačvicama otvoriti boutique hotel Venturo, prvi u Hrvatskoj koji će poslovati unutar globalne kolekcije Design Hotels. Westgate je od ranije poznat po najvišem neboderu u Hrvatskoj – splitskom Dalmatia Toweru u kojem se nalazi i njihov AC Hotel by Mariott.

Novi hotel druga je po redu suradnja Westgate grupe Mariott Internationalom, najvećom svjetskom hotelskom grupacijom (po kriteriju broja soba). Naime, Mariott je vlasnik brenda Design Hotels koji okuplja više od 300 hotela u privatnom vlasništvu. Zajednički su im snažni autorski koncept, arhitektura inspirirana lokalnom kulturom i izrazito individualni pristup gostima.

Bazen na krovu s pogledom na grad

Westgateova investicija u Venturo vrijedna je 15 milijuna eura. Hotel raspolaže s ukupno 24 smještajne jedinice veličine 25 do 85 četvornih metara, a interijeri su osmišljeni kao suvremeni mediteranski prostori koji kombiniraju minimalistički dizajn, prirodne materijale i elemente lokalne kulturne baštine.

Hotel Venturo nalazi se preko puta hotela Brig, u kvartu Bačvice, poznatom po istoimenoj gradskoj pješčanoj plaži. Nalazi se tek nekoliko minuta hoda od Dioklecijanove palače, Rive te trajektne i željezničke luke. Poslovat će kao adults only hotel, a gostima će uz smještaj biti dostupni restoran inspiriran modernom mediteranskom kuhinjom, koktel bar zamišljen kao društveni centar hotela, vrtna terasa, wellness i spa te fitness prostor.

+3 Pogledajte galeriju

Posebnu vrijednost hotelu daje mu i rooftop terasa površine oko 100 četvornih metara s bazenom i panoramskim pogledom na centar grada. Važno je napomenuti da hotel raspolaže i vlastitom garažom, a gosti mogu boraviti sa svojim kućnim ljubimcima.

Vodit će ga Splićanin Mario Ivić, bivši profesionalni košarkaš i dugogodišnji hotelski profesionalac s gotovo dva desetljeća međunarodnog iskustva u vodećim hotelskim kompanijama uključujući Starwood Hotels and Resorts, TUI Group i Marriott International. U svojoj prethodnoj ulozi vodio je otvaranje hotela The Isolano na otoku Cresu, prvog Autograph Collection hotela u Hrvatskoj.