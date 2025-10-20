Nakon ugradnje novog modula u Turskoj, FSRU brod LNG Croatia opet u Hrvatskoj

FSRU brodu LNG Croatia vratio se u Omišalj nakon ugradnje novog modula za uplinjavanje u turskom brodogradilištu Kuzey Star.

Plutajuća jedinica za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog plin (FSRU) – brod LNG Croatia vratio se na Krk nakon 55-dnevne ugradnje novog modula u Turskoj – izvještava LNGindustry.com. Povratak potvrđuju i podaci sa servisa Marine Traffic. LNG Croatia je prema njima 14.10. ujutro krenuo iz sidrišta Yesilkoy zapadno od Istanbula, a 19.10. u 10:25 ujutro stigao u Omišalj na Krku.

Forbes Hrvatska krajem kolovoza izvještavao je o tom poslu u turskom brodogradilištu Kuzey Star u kojem su, uz ugradnju dodatnog modula za uplinjavanje, obavljeni i svi radovi na petogodišnjoj obnovi klase broda kao i svi radovi na održavanju i obnovi 280-metarskog broda.

Norveški modul iz Kine

Ugradnjom novog modula za uplinjavanje maksimalni kapacitet LNG terminala u Omišlju povećao se s 3,1 na 6,1 milijardu prostornih metara plina godišnje.

Natječaj ugradnje novog modula bio je vrijedan 16,6 milijuna eura i podijeljen u dvije grupe. Prvi, glavni dio natječaja vrijedan 14.61 milijuna eura dobio je već spomenuti Kuzey Star Shipyard. Pri tome su ponudili minimalnih godinu dana jamstva.

Drugi dio natječaja bio je posao nabave i ugradnje elektroenergetske opreme za integraciju FSRU broda s novim modulom za uplinjavanje i susretnim postrojenjem. Njega je dobio zagrebački S.C.A.N. koji je za taj posao tražio 1,99 milijuna eura bez PDV-a – tek malo manje od procijenjena dva milijuna.

Terminal, odnosno FSRU brod LNG Croatia, izgrađen je 2005. godine u Južnoj Koreji. LNG Hrvatska ga je putem natječaja nabavila 2018. godine od tvrtke Golar.

Dosadašnji modul na brodu LNG Croatia bio je kapaciteta 450 tisuća kubičnih metara uplinjavanja na sat. Nakon preinaka povećan je za dodatnih 250 tisuća kubičnih metara uplinjavanja na sat. Novi modul za uplinjavanje težak je 470 tona, a proizvela ga norveška tvrtka WGS u Kini.