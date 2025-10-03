Nakon Zagreba, Splita i Zadra, IKEA i u Rijeci

IKEA Studio u kojem kupci mogu kupiti manji broj artikala, vidjeti izložbena rješenja i naručiti cjelokupni IKEA asortiman otvoren je u Rijeci.

IKEA Studio za planiranje otvoren je u četvrtak u sklopu Galerije Bakar u industrijskoj zoni Kukuljanovo sjeveroistočno od Rijeke. Četvrta je to Ikeina lokacija nakon velike robne kuće u Rugvici pored Zagreba i IKEA studija u Splitu i okolici Zadra.

Kupcima će na lokaciji biti moguća i kupovina oko 150 artikala, dok je za narudžbe dostupan cijeli IKEA asortiman koji se prodaje na hrvatskom tržištu.

Prostor veći od 1000 kvadrata

Posjetiteljima biti na raspolaganju IKEA stručnjaci za planiranje i organizaciju prostora koji će im pružiti kompletnu uslugu savjetovanja za opremanje kuhinja, dnevnih boravaka, spavaćih soba, kupaonica i drugih prostorija u domu. Novi Studio za planiranje prostire se na površini većoj od 1000 četvornih metara, a osim planiranja i savjetovanja, kupci i posjetitelji ovdje mogu vidjeti izložbena rješenja i inspirirati se oko uređenja doma. Za planiranje i savjetovanje, potrebno se unaprijed prijaviti putem IKEA web stranice, donijeti mjere prostora i prepustiti se IKEA stručnjacima koji će voditi cijeli proces planiranja – od prvih ideja do detaljnog rasporeda i odabira rješenja.

Studio u Rijeci otvorila je nova direktorica tržišta za IKEA Hrvatska, Ágnes Szabó, najavljujući ga kao značajan dio plana širenja na hrvatskom tržištu.

Direktorica tvrtke IKEA Hrvatska Ágnes Szabó; Foto: IKEA

“Studio za planiranje u Rijeci bitan je dio našeg plana širenja u jugoistočnoj Europi i pokazuje koliko nam je ključno hrvatsko tržište na tom putu. Ovo otvorenje odražava našu predanost da IKEA rješenja i usluge približimo kupcima, uvijek s našom vizijom na umu – da stvorimo bolju svakodnevicu za većinu ljudi. Iznimno mi je drago što je upravo ovaj događaj obilježio početak mog puta kao direktorice tržišta za IKEA Hrvatska” – rekla je prilikom otvorenja Szabó, koja je novu poziciju preuzela s prvim danom listopada ove godine.

Novootvoreni IKEA Studio za planiranje radit će od ponedjeljka do subote od 9 do 21 sat, dok će radnim nedjeljama raditi od 10 do 18 sati. Kupcima će na lokaciji biti moguća i kupovina oko 150 artikala, dok je za narudžbe dostupan cijeli IKEA asortiman koji se prodaje na hrvatskom tržištu. Proizvode naručene online posjetitelji će moći preuzeti u IKEA dostavnom centru koji se sada nalazi na -1 razini radi jednostavnog preuzimanja proizvoda automobilom.