Nama će se ponovno otvoriti u ožujku. Što kažu novi vlasnici?

Tvrtka Izbor šesti splitskih poduzetnika Ivana Budalića i Nine Banović preuzela je robnu kuću ‘Nama’ u zagrebačkoj Ilici, a zaključenje transakcije očekuju u ožujku ove godine.

U priopćenju navode kako će robna kuća po završetku transakcije ponovno otvoriti svoja vrata i nastaviti obavljati trgovačku djelatnost.

Doduše, to nije iznenađenje, jer je bio uvjet za kupnju Name na Fininoj aukciji, na kojoj je Izbor šesti dao jedinu ponudu vrijednu 17,25 milijuna eura. Poslovanje Name moraju održati barem sljedeće dvije godine.

O novostima će izvijestiti javnost

Poručuju kako će po zaključenju transakcije svi zaposlenici robne kuće nastaviti s radom. U ovom trenutku objekt nema zakupaca, te će se poslovanje odvijati redovno, uz fokus na stabilnost i kontinuitet.

„Ponosni smo što smo kao hrvatska tvrtka dobili mogućnost preuzimanja robne kuće koja je desetljećima jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba, u samom srcu grada, u povijesnoj zgradi s kraja 19. stoljeća koja već generacijama oblikuje njegovu vizuru. Robna kuća nije samo poslovni prostor – ona je dio identiteta Zagreba i zato želimo očuvati njezin dignitet, poštovati njezinu povijest i promišljeno graditi njezinu budućnost“, poručili su iz tvrtke Izbor šesti.

Iz tvrtke dodaju kako će o svim novostima vezano uz robnu kuću Nama u Ilici pravovremeno obavijestiti javnost. U medijima su se u posljednje vrijeme pojavila nagađanja o mogućim planovima za budućnost zgrade. Prema jednoj od verzija, mogla bi se prenamijeniti u boutique – hotel, iako u eventualnoj prenamjeni te zgrade postoje značajna ograničenja.

Inicijativom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture prije nekoliko godina upisana je u Registar kulturnih dobara te je propisana njezina preventivna zaštita kao pojedinačnog kulturnog dobra na, kako se navodi, rok od četiri godine.