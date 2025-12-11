Napreduje gradnja gaming centra i studentskog kampusa u Novskoj

Gradnja Centra gaming industrije u Novskoj i studentskog kampusa napreduje predviđenom dinamikom, a završetak radova očekuje se na proljeće 2027. godine, rečeno je u četvrtak tijekom obilaska gradilišta.

“Cilj je da Novska bude središte gaming industrije ovog dijela Europe i sve smo bliže tom cilju. Ovaj projekt će biti generator razvoja Novske i Sisiačko-moslavačke županije”, rekao je župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak.

“Kad smo započeli s razvojem gaminga prije osam godina, nismo ni slutili koliko će to daleko otići Novskoj. Ona je već sada središte gaming industrije i zbog toga smo poznati u Hrvatskoj i puno šire. Od svih dobrobiti ovog projekta veseli što će Centar gaming industrije utjecati na dolazak mladih ljudi, razvoj u gospodarstva i povećanje kvaliteta života svih građana”, rekla je gradonačelnica Novske Marija Kušmiš.

U tijeku je prva faza projekta vrijedna 38,7 milijuna eura koja obuhvaća izgradnju fakulteta, studentskog doma, energane, prometnice te sportskih sadržaja – sportske dvorane i bazena, izvijestila je direktorica razvojne agencija SIMORA Andreja Šeperac.

Radovi su vidljivo uznapredovali: na fakultetu se izvodi stropna ploča prvog kata, na studentskom domu zidovi drugog kata i ploča prvog kata, na sportskoj dvorani grede konstrukcije, bazenu zidovi podruma i temeljna ploča, na energani temeljna ploča, a na prometnici kanalizacija.

Sudionici projekta uvjereni su da će radovi u prvoj fazi biti završeni na proljeće 2027. godine i da će će nakon toga na početku akademske godine u studentski kampus useliti studenti iz svih dijelova Hrvatske.