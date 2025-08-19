Nastavak rasta kružnih putovanja stranih brodova po hrvatskom Jadranu

Kružnih putovanja stranih brodova po hrvatskom Jadranu u lipnju je bilo 101 ili jedno više nego u istom mjesecu lani, a njima je u Hrvatsku stiglo 4,1 posto manje putnika ili oko 137 tisuća, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS), koji pokazuju da je putnika na stranim kruzerima bilo manje i u prvih šest mjeseci.

Lipanj je ujedno mjesec u kojemu je na hrvatskom Jadranu ove godine zasad ostvareno najviše kružnih putovanja stranih brodova, a nakon svibnja u kojemu je tih putovanja bilo 83.

Strani kruzeri su se u lipnju ove godine i duže zadržali na Jadranu, za 31 dan ili 16,1 posto više dana duže nego u istom lanjskom mjesecu, a sličan broj putnika kojih je bilo manje u lipnju na tim brodovima pokazao se i na razini prvih šest mjeseci ove godine.

I u lipnju je, kao i u prvih šest mjeseci putnika na stranim kruzerima u Hrvatsku došlo oko 5780 odnosno oko 5600 manje nego lani, s time da ih je u postotku u prvih šest mjeseci ove godine bilo 1,8 posto manje ili ukupno nešto malo više od 344,3 tisuće.

U Hrvatsku su doplovili na 62 strana broda, kojih je bilo pet ili 8,8 posto više nego u lanjskih prvih šest mjeseci, a plovili su na 252 kružna putovanja, što je osam ili 3,3 posto više.

Strani kruzeri su u hrvatskom Jadranu tijekom prvih šest mjeseci ove godine boravili ukupno 580 dana, što je za 10,7 posto ili 56 dana više nego u istom razdoblju prošle godine.

Od ukupnih 14 zastava zemalja odakle su kruzeri dolazili u Hrvatsku, najviše ih je kružnih putovanja, 70, ostvarilo onih pod zastavom Malte, koju tradicionalno slijede brodovi sa zastavama Bahama i Paname, koji su obavili 53 odnosno 38 kružnih putovanja.

Sa 29 takvih putovanja u prvih šest mjeseci ove godine ističu se još kruzeri sa zastavom Norveške, dok su najmanje putovanja, po jedno, ostvarili brodovi pod zastavama Belgije, Portugala te Svetog Vicenta i Grenadina.

Po jadranskim županijama, Dubrovačko-neretvanska je i dalje prva za kružna putovanja stranih brodova te ih je i u prvih šest mjeseci ove godine tamo bilo najviše – gotovo 47 posto od ukupnih 252.

Druga je Splitsko-dalmatinska županija u kojoj je ostvareno 21 post od ukupnih putovanja stranih kruzera, a slijede Zadarska sa 16,3 posto, Istarska sa 7,1 posto, Šibensko-kninska sa 5,6 posto te Primorsko-goranska županija sa 3,2 posto od ukupnih kružnih putovanja u prvih šest mjeseci.

Među lukama također nema promjena – Dubrovnik je i dalje najposjećeniji sa 188 posjeta u prvih šest mjeseci, a onda luka Split sa 108 posjeta, luka Zadar sa 72, luka Korčula sa 35, Rovinj sa 31 i Šibenik sa 30 posjeta.

