Neto dobit Končara D&ST porasla 28 posto

Grupa Končar – Distributivni i specijalni transformatori (D&ST) u prvom je polugodištu ove godine ostvarila neto dobit od 97,5 milijuna eura, što je rast od 28 posto u odnosu na isto razdoblje lani, pokazuju podaci iz konsolidiranog financijskog izvješća tvrtke objavljenog u četvrtak.

Konsolidirani poslovni prihodi u prvom polugodištu ove godine iznosili su 309,6 milijuna eura, što je rast od 17 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pritom su prihodi od prodaje iznosili 309,3 milijuna eura i porasli su za 17,2 posto. Prihodi od prodaje u inozemstvu dosegnuli su 288,7 milijuna eura i bili su viši za 14,1 posto.

Konsolidirana dobit prije oporezivanja iznosila je od 110,4 milijuna eura, što je rast od 18,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ulaganja u projekte dekarbonizacije, obnovljive izvore energije (s naglaskom na energiju vjetra i sunca) te električnu mobilnost, osobito u zemljama Europske unije, rezultirala su stabilnom potražnjom za elektroenergetskom opremom, uključujući transformatore, navodi se u izvješću. U prvom polugodištu ugovoreni poslovi iznose 401,9 milijuna eura, što je rast od 1,7 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Na dan 30. lipnja ove godine stanje ugovorenih poslova (”Backlog”) iznosi 1,09 milijardi eura, što je rast od 14,6 posto u odnosu na isti dan prethodne godine.

Uprava ocjenjuje da je opće stanje Grupe stabilno. Kontinuirano se provode aktivnosti na boljoj organizaciji, racionalizaciji poslovanja, razvojnim iskoracima, smanjenju troškova, ugovaranju novih poslova te općenito na podizanju konkurentske prednosti Grupe na tržištu. Vezano uz glavne rizike u poslovanju, naveli su kako pojačana aktivnost postojećih proizvođača i ulazak novih tržišnih sudionika i dalje stvaraju izraženi konkurentski pritisak, što predstavlja relevantan rizik za poslovanje Grupe.

Na tržištu su, kažu, i dalje sve prisutniji izazovi povezani s geopolitičkim nestabilnostima i volatilnošću globalnih dobavnih lanaca. Oni se očituju kroz rast cijena ključnih sirovina te produljene rokove isporuke na nabavnoj strani, a isto tako i na strani otpreme kupcima u rizičnim područjima. Dodatnu neizvjesnost predstavlja tržište GOES limova (grain-oriented electrical steel), koji su ključna sirovina za proizvodnju transformatorskih jezgri, a koje je trenutno predmetom razmatranja od strane Europske komisije u smislu potrebe utvrđivanja odgovarajućih zaštitnih mjera.

“Grupa sustavno prati tržišne promjene i pravovremeno poduzima mjere kako bi očuvala svoju konkurentnost te smanjilo izloženost rizicima povezanim s mogućim padom potražnje ili jačanjem konkurencije”, navodi se u izvješću.

Redovnom dionicom te kompanije na ZSE trgovalo se oko podneva po cijeni od 4.500 eura, što je 4,9 posto više nego dan ranije, pa je tako među najvećim dobitnicama. Povlaštenom dionicom te kompanije ostvaren je zasad najveći promet, 259 tisuća eura, a cijena joj je porasla za 4,2 posto, na 4.250 eura.

Grupu Končar – D&ST čini Končar – D&ST d.d., Power Engineering Transformatory Poljska, Ferokotao d.o.o. Donji Kraljevec i Novi Feromont d.o.o Donji Kraljevec.