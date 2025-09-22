Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u kolovozu porasla za 168 milijuna eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju kolovoza ove godine iznosila je 25,3 milijarde eura, što je za 167,9 milijuna eura ili 0,7 posto više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

OMF-ovi su na kraju kolovoza ukupno imali 2.380.319 članova, odnosno njih 11.086 ili 0,47 posto više u odnosu na srpanj 2025. godine. U kolovozu su OMF-ovi zabilježili 12.275 novih članova, pri čemu ih je veliku većinu, 98 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u kolovozu ove godine prestalo je članstvo za 1.189 osiguranika.

U kolovozu su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 149 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 31,6 milijuna eura ili 11,3 milijuna eura manje u odnosu na prethodni mjesec.

Po Hanfinim podacima, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju kolovoza za A kategoriju iznosili su 0,35 posto, za B kategoriju 0,18 posto, a za C kategoriju 0,11 posto.

I prinosi na godišnjoj razini su bili pozitivnog predznaka u sve tri kategorije – u kategoriji A se bilježi rast za 15,25 posto, u kategoriji B za 9,06 posto, a u kategoriji C za 3,15 posto. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova također su u plusu, a za Mirex A iznose 8,28 posto, za Mirex B 5,5 posto i za Mirex C 3,3 posto, naveli su iz Hanfe.

Inače, krajem kolovoza se u kategoriji B nalazilo 75,7 posto članova, u kategoriji A 20,7 posto, a u kategoriji C 3,6 posto ukupnog broja članova OMF-ova.

Obveznice su na kraju osmog mjeseca i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 14,4 milijarde eura i udjelom od 56,7 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za 0,2 postotna boda na mjesečnoj razini. Istovremeno, smanjila se i zastupljenost ulaganja u dionice, za 0,37 postotnih bodova, te su ona krajem kolovoza iznosila šest milijardi eura, odnosno 23,8 posto imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14 posto, a ulaganja u strane dionice 9,8 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 2,5 milijardi eura i udjelom od 10 posto, koji se povećao za 0,1 postotni bod u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u kolovozu 6,8 posto imovine OMF-ova, odnosno 1,73 milijarde eura, što na mjesečnoj razini predstavlja rast od 0,3 postotna boda, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 4,9 milijuna eura

Na kraju kolovoza u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 432.986 članova te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 50.335 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 9,8 milijuna eura, što je 15,6 posto manje nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 3,9 milijuna eura, što je na mjesečnoj razini pad za 7,9 posto.

Neto imovina DMF-ova u kolovozu je tako dosegnula iznos od 1,56 milijardi eura, što je za 4,9 milijuna eura ili 0,3 posto više na mjesečnoj razini. I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 53 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 27,4 posto te investicijski fondovi s 10,4 posto. Pritom, udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,2 postotna boda, ulaganja u investicijske fondove bila su manja za 0,1 postotni bod, a udio dionica veći za isti postotak.

Između ostalog, iz regulatorne agencije su izvijestili i da je ukupna neto imovina 117 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u kolovozu poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 3,9 milijardi eura te je bila za 68,5 milijuna eura ili 1,8 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju osmog mjeseca iznosila je 219,8 milijuna eura, uz mjesečni pad za 2,3 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda bio u minusu od 2,2 posto.