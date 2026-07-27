Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u lipnju porasla za 449 milijuna eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju lipnja ove godine iznosila je 28,7 milijardi eura, što je za 448,7 milijuna eura ili 1,6 posto više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

OMF-ovi su na kraju lipnja ukupno imali 2.413.050 članova, odnosno 3.077 članova ili 0,13 posto više u odnosu na svibanj 2026. godine. U lipnju su OMF-ovi zabilježili 6.029 novih članova, pri čemu ih je veliku većinu, 96,2 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u lipnju ove godine prestalo je članstvo za 2.952 osiguranika.

U lipnju su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 171,5 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 80,4 milijuna eura ili 17,1 milijun eura više u odnosu na prethodni mjesec.

Po podacima Hanfe, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju lipnja za A kategoriju iznosili su 2,54 posto, za B kategoriju 1,36 posto, a za C kategoriju 0,26 posto. Od početka godine, pak, prinosi za Mirex A iznosili su 12,6 posto, 6,52 posto za Mirex B i 0,85 posto za Mirex C.

I prinosi na godišnjoj razini su bili pozitivnog predznaka u sve tri kategorije – u kategoriji A se bilježi rast za 21,8 posto, u kategoriji B za 11,94 posto, a u kategoriji C za 1,73 posto. I anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova su u plusu, a za Mirex A iznose 9,16 posto, za Mirex B 5,7 posto i za Mirex C 3,19 posto, naveli su iz Hanfe.

Inače, krajem lipnja se u kategoriji B nalazilo 73,7 posto članova, u kategoriji A 23,1 posto, a u kategoriji C 3,1 posto ukupnog broja članova OMF-ova.

Obveznice su na kraju šestog mjeseca i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 15,9 milijardi eura i udjelom od 55,2 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za 0,3 postotna boda na mjesečnoj razini. Istovremeno, povećala se zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova, za 0,5 postotnih bodova, te su ona krajem lipnja iznosila 7,5 milijardi eura, odnosno 26,1 posto imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,9 posto, a ulaganja u strane dionice 11,2 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 3,6 milijardi eura i udjelom od 12,4 posto na razini svih obveznih mirovinskih fondova, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 39,5 milijuna eura

Na kraju lipnja u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 459.871 člana te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 51.919 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 13,9 milijuna eura, što je 15,1 posto više nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 6,1 milijun eura, uz skok za 5,7 posto na mjesečnoj razini.

Neto imovina DMF-ova u lipnju je tako dosegnula iznos od 1,8 milijardi eura, što je za 39,5 milijuna eura ili 2,2 posto više na mjesečnoj razini. I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 51,1 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 31 posto te investicijski fondovi s 10,2 posto.

Ukupna neto imovina UCITS fondova veća za 451 milijun eura

Između ostalog, iz regulatorne agencije su izvijestili i da je ukupna neto imovina 99 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u lipnju poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 4,7 milijardi eura te je bila za 450,8 milijuna eura ili 10,6 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju lipnja iznosila je 230,2 milijuna eura, uz mjesečni rast od 1,5 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 1,7 posto.