Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u travnju porasla za 755,3 milijuna eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju travnja ove godine iznosila je 27,7 milijardi eura, što je za 755,3 milijuna eura ili 2,8 posto više u odnosu na prethodni mjesec, navodi se u mjesečnom izvješću Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Tako je i više no nadoknađen gubitak iz ožujka, s obzirom da je u tom mjesecu imovina OMF-ova zabilježila osjetniji pad vrijednosti, za 604,4 milijuna eura, uslijed negativnih tržišnih kretanja izazvanih krizom na Bliskom istoku.

OMF-ovi su na kraju travnja ukupno imali 2.408.932 člana, odnosno njih 1.332 više u odnosu na ožujak 2026. godine. U travnju su OMF-ovi zabilježili 3.200 novih članova, pri čemu ih je veliku većinu, 91 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u travnju ove godine prestalo je članstvo za 1.869 osiguranika.

U travnju su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 153,9 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 29,7 milijuna eura, što je za 2,9 milijuna eura ili 10,7 posto više u odnosu na prethodni mjesec.

Po Hanfinim podacima, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju travnja za A kategoriju iznosili su 4,35 posto, za B kategoriju 2,52 posto, a za C kategoriju 0,44 posto.

I prinosi na godišnjoj razini su bili pozitivnog predznaka u sve tri kategorije – u kategoriji A se bilježi rast za 21,07 posto, u kategoriji B za 11,12 posto, a u kategoriji C za 1,32 posto. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova također su u plusu, a za Mirex A iznose 8,80 posto, za Mirex B 5,60 posto i za Mirex C 3,18 posto, naveli su iz Hanfe.

Inače, krajem travnja se u kategoriji B nalazilo 74,04 posto članova, u kategoriji A 22,71 posto, a u kategoriji C 3,25 posto ukupnog broja članova OMF-ova.

Obveznice su na kraju četvrtog mjeseca i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 15,6 milijardi eura i udjelom od 57 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za 1,4 postotna boda na mjesečnoj razini. Istovremeno, povećala se zastupljenost ulaganja u dionice, za 0,8 postotnih bodova, te su ona krajem travnja iznosila sedam milijardi eura, odnosno 25,4 posto imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,1 posto, a ulaganja u strane dionice 11,3 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 3,2 milijarde eura i udjelom od 11,5 posto, koji se povećao za 0,4 postotna boda u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u travnju 4,4 posto imovine OMF-ova, odnosno 1,2 milijarde eura, što na mjesečnoj razini predstavlja rast za 0,4 postotna boda, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 49,4 milijuna eura

Na kraju travnja u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 454.988 članova te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 51.802 člana.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 12,6 milijuna eura, što je 7,6 posto manje nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 5,9 milijuna eura, što je na mjesečnoj razini pad za 18,9 posto.

Neto imovina DMF-ova u travnju je tako dosegnula iznos od 1,73 milijarde eura, što je za 49,4 milijuna eura ili 2,9 posto više na mjesečnoj razini. I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 52,5 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 29,4 posto te investicijski fondovi s 9,6 posto. Pritom, udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za blaga 0,04 postotna boda, dionica povećao za 0,7 postotnih bodova, dok su ulaganja u investicijske fondove porasla za 0,9 postotnih bodova.

Između ostalog, iz regulatorne agencije su izvijestili i da je ukupna neto imovina 105 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u travnju poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 4,2 milijarde eura te je bila za 92,3 milijuna eura ili 2,2 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju četvrtog mjeseca iznosila je 221,6 milijuna eura, uz mjesečni rast za 11,3 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 11,6 posto.

Dobit MOD-ova u prvom kvartalu 0,1 mil. eura, a leasing društava 17,3 milijuna eura

Hanfa je u mjesečno izvješće uključila i kvartalne rezultate poslovanja mirovinskih osiguravajućih društava, pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga i leasing društava.

Tako, na kraju prvog tromjesečja 2026. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 24.148 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 4.204 korisnika.

Ukupna aktiva MOD-ova na kraju prvog tromjesečja 2026. iznosila je 721,5 milijuna eura, odnosno 153,1 milijun eura ili 26,9 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupna dobit MOD-ova u prvom ovogodišnjem kvartalu iznosila je 0,1 milijun eura, što je za 87 tisuća ili 38 posto manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Nadalje, na kraju prvog tromjesečja poslovala je 21 pravna osoba ovlaštena za pružanje investicijskih usluga, odnosno sedam investicijskih društava, 11 kreditnih institucija i tri društva za upravljanje investicijskim fondovima.

Na tromjesečnoj se razini vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva povećala za 16,7 posto, imovina kojom upravljaju kreditne institucije za 21,4 posto, dok je vrijednost imovine pod upravom društava za upravljanje investicijskim fondovima porasla za 0,3 posto.

Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava iznosila je na kraju prvog tromjesečja 2026. godine 1,9 milijardi eura, što je na tromjesečnoj razini rast od 12,1 posto, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija bila manja za 1,7 posto i iznosila je 29,8 milijardi eura, stoji u Hanfinom izvješću.

Tu su i podaci za prvo ovogodišnje tromjesečje za leasing društva, kojih je poslovalo 15, a njihova je ukupna aktiva iznosila 4,7 milijardi eura, uz povećanje za 9,3 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Istovremeno, pala je ukupna dobit leasing društava na godišnjoj razini, za 10,7 posto, na 17,3 milijuna eura.