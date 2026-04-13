Nikola Žinić i Davor Bruketa razišli se nakon 30 godina. Što to znači za njihovu agenciju?

Poslovna suradnja Nikole Žinića i Davora Brukete okončala se odlaskom Žinića iz agencije Bruketa&Žinić&Gray nakon 30 godina suradnje. Njegova objava na Linkedinu otkriva kako je razlog njegovog odlaska nezadovoljstvo njihovim poslovnim odnosom.

Bruketa&Žinić&Grey, jedna od najpoznatijih hrvatskih kreativnih i marketinških agencija promijeniti će ime tijekom ove godine, s obzirom da ju je Nikola Žinić odlučio napustiti nakon 30 godina suvlasništva. On je agenciju osnovao s Davorom Bruketom 1995. godine, a 2017. godine nakon što je postala dio WPP grupe u ime je dodano Grey.

Agencija je na Linkedinu objavila kako nastavlja poslovanje s postojećim timom, klijentima i projektima te ostaje usmjerena na kreativnost, strategiju i daljnji rast. Promjena u vlasničkoj strukturi neće utjecajati na operativni rad niti na odnose s klijentima.

Ego je najskuplja stavka u budžetu

Dok je u službenoj objavi izjava Nikole Žinića napisana u korporativnom stilu, na svom Linkedin profilu pokazao je dozu nezadovoljstva. Istaknuo je da odlazi sretan i slobodan, a napisao je da je iz ove poslovne priče naučio najmanje šest stvari o partnerstvu.

To su:

1. Pravi partner izaziva, ne ugađa.

2. Partnerstvo je brak s opcijom razvoda – (ako si imao dobar predbračni onda razvod nije bolan) 🙂

3. Vrijednosti su jedini ugovor koji vrijedi.

4. Ego je najskuplja stavka u budžetu.

5. Tvrtka nisi ti – tvrtka su svi.

6. Znati kako i kada izaći jednako je važno kao znati kako ući u bilo koji poslovni odnos.

Davor Bruketa na svom Linkedin profilu napisao je kako će mu faliti ‘Ž’ i ‘Ć’ u logotipu. Zahvalio se poslovnom partneru na svemu što su prošli zajedno i najavio novo poglavlje u firmi u kojem će do izražaja doći širenje usluga i umjetna inteligencija.

Žinić je najavio kako će uskoro otkriti koji će biti njegovi sljedeći koraci u karijeri.