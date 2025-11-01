Nikolina stvara domaće proizvode u srcu Like: “Najveći izazov je rast cijena sirovine, no sve je lakše uz podršku obitelji”

U srcu Like, pokraj Gospića smjestilo se selo Mušaluk, u kojem se nalazi obrt za proizvodnju hrane. Tridesetdvogodišnja Nikolina Perša trudi se nabavljati sastojke od domaćih proizvođača, a najvažniji sastojak gotovo svih proizvoda je vlastiti med. U obitelji se već desetak godina bave pčelarstvom te je upravo višak meda bio jedan od razloga za pokretanje cijele proizvodnje.

Proizvodi ne sadrže nikakve umjetne arome, konzervanse, bojila ili dodatke za produženje roka trajanja već su svi okusi dobiveni od cjelovitih namirnica.

Nikolina je za Forbes Hrvatska ispričala otkud joj inspiracija za izradu snack pločica.

“Oduvijek volim hranu i kuhanje te sam često eksperimentirala s raznim sastojcima i miksala okuse jer mi industrijske pločice nisu bile dovoljno fine. Uvijek sam sa sobom na fakultet i posao nosila neki snack i te pločice sam dijelila prijateljima, obitelji, kolegama te su svi bili oduševljeni okusom. Često su me tražili recepte ili su htjeli naručiti za dječje rođendane, planinarenja i slično i tada mi je bilo jasno da su proizvodi koje radim kvalitetni.

S obzirom da sam se u vrijeme pandemije vratila kući u Liku te neuspješno pokušavala naći posao odlučila sam se da bi možda ovaj tip proizvoda mogao postati moje buduće zanimanje. Još kao mala sam maštala da bih mogla imati svoj posao, a u tome periodu se sve poklopilo i odluka o pokretanju Smočnice bila je logičan slijed.”

Svaka Pločka ima samo po 4 sastojka, a dolaze u dvije varijante: Pločka s bademima, lješnjacima, medom i sjemenkama suncokreta – s ličkim medom kao glavnim sastojkom te Pločka s indijskim oraščićima, datuljama, brusnicama i sjemenkama lana – potpuno veganska opcija s certifikatom.

“Sve sirovine nabavljam od provjerenih dobavljača, a posebno bih izdvojila lješnjake koji dolaze iz Slavonije i med koji sami proizvodimo. Obitelj se bavi pčelarstvom 15 godina, a sve je krenulo zapravo sasvim slučajno. Prvu košnicu tata je dobio od prijatelja kada je otišao u mirovinu, a obzirom da je baka jako voljela med odlučio ih je kupiti još nekoliko. Tim postepenim ulaganjem u sve veći broj košnica i kupnjom profesionalne opreme došli smo na današnjih više od sto košnica.

Cijela obitelj sudjeluje u brizi o pčelama te nas taj posao povezuje. Posebno je to vidljivo ljeti kada sve ostale obaveze stavljamo sa strane i svi zajedno vrcamo med. Tako je od samih početaka, sjećam se da smo sestre i ja još u vrijeme studija kada bi krenuli ispitni rokovi uvijek dolazile kući na vrcanje jer nam je tada taj proces bio zanimljiv i inspirativan. Upravo višak meda me je i potaknuo na pokretanje Smočnice i dodavanje vrijednosti i malo kreativnije iskorištavanje toga meda.“

Stvaranje željene recepture

Nikolina s recepturom nije imala velikih problema jer je od početka znala koje okuse želi dobiti, ali problem je bio to što nikada nije vagala sastojke i zapisivala omjere.

“Sjećam se da sam baš ove okuse napravila jednom za marendu na poslu, ali nisam ništa zapisala, pa je trebalo dosta pokušaja i testiranja da bih ponovila taj poznati okus. Recepture su dodatno usavršene u projektu Startaj Hrvatska gdje sam dobila vrlo korisne savjete stručnjakinja iz SPAR odjela za kontrolu kvalitete te mogu reći da su Pločke danas finije nego ikad prije.“

Nije bilo lako stvoriti vlastiti proizvod. Nikolina je istaknula kako je poduzetništvo vrlo zahtjevno zbog financijskih izazova i rasta troškova poslovanja.

“Kod proizvodnje hrane je to posebno izraženo jer je potrebno mnogo analiza i papirologije da bi se proizvod stavio na tržište, ali kada se jednom prođe taj proces, vjerujem da će biti lakše za buduće proizvode.

Trenutno mi je najveći izazov rast cijena sirovine, posebno orašastih plodova jer nabavljam najkvalitetniju sirovinu, a cijene konstantno rastu te je vrlo teško sve uskladiti, ali uz dobro planiranje su i ti problemi rješivi. Cijeli proces bio je mnogo lakši uz veliku podršku obitelji, a oni su financijski uskočili kada god je bilo potrebno“, kaže Nikolina.

“Od prvog trenutka kada sam probala Pločke znala sam da je to vrlo dobar proizvod, ali za svaki slučaj dala sam ih obitelji i prijateljima na kušanje da čujem dodatne komentare. Svi su od samog starta bili oduševljeni okusom i teksturom Pločki jer su dosta sočnije od ostalih sličnih proizvoda i upravo ti komentari potaknuli su me na ozbiljnije razmišljanje i unaprjeđenje cijelog poslovanja.

Pločke su zapravo vrlo jednostavno pronašle put do tržišta. Imam sreću da sam okružena ljudima koji su mi velika podrška, obitelj i prijatelji su tu odigrali veliku ulogu i svima ih u startu poklanjali te se taj krug kupaca vrlo brzo širio. Od velike je pomoći bila i cijela lokalna zajednica, u Lici se ne proizvode nikakvi slični proizvodi te su svi od samog početka bili vrlo blagonakloni i puni podrške. Smatram da mi je upravo ta činjenica da proizvodim Pločke u Lici bila velika odskočna daska i mnogo pomogla u dolasku do čim većeg broja ljudi.“

Zdravstveni problemi gotovo su je spriječili da nastavi, no Nikolina nije odustala.

“Odustajanje prošle godine je bila jedna od najtežih odluka jer nisam tip osobe koja odustaje od bilo čega, a posebno od nečega što mi je toliko bitno. Izuzetno sam sretna da sam dobila drugu priliku i zahvalna na povjerenju koje su mi ljudi iz projekta “Startaj Hrvatska” pružili.

Uvjerena sam da će moje Pločke kod kupaca biti pravi hit, a to mi je zapravo i najvažnije. Još uvijek ne razmišljam o toj tituli HIT proizvoda iako bi bilo vrlo lijepo dobiti takvo priznanje i potvrdu da se trud i uporan rad uvijek isplate. Ove godine su stvarno svi proizvodi fenomenalni i poduzetnici koji stoje iza njih imaju vrlo zanimljive priče, tako da stvarno mislim da tko god bude proglašen HIT proizvodom, bit će zasluženo. Veselim se vidjeti tko će to biti jer u prethodnih pet sezona nikad nisam pogodila.“

Budućim poduzetnicima koji bi htjeli stvoriti nešto svoje, ali ne znaju otkud krenuti, Nikolina poručuje da se ohrabre, da slijede svoje snove i ne posustaju pri prvim preprekama.

“Poduzetništvo se sastoji od niza izazova i upravo rješavanjem tih problema napredujemo kao osobe i razvijamo svoje poslovanje. Za sve one koji bi se htjeli okušati u poduzetništvu poručila bih da se dobro informiraju što je sve potrebno za pokretanje poslovanja, institucije su tu od velike pomoći i iz svoga iskustva bih rekla da su svi kojima sam se obratila za pomoć bili vrlo susretljivi, puni podrške i kvalitetnih savjeta.

Velika pomoć su bili i poduzetnici koji se bave nečim sličnim i gotovo uvijek su bili tu za sva moja pitanja i nesebično dali savjete i pomogli kada god je to bilo potrebno. Za sve savjete i pomoć ja sam uvijek na raspolaganju svima koji misle da im svojim savjetom mogu pomoći.“

Pločke možete pronaći u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodavaonicama. Pratite novu sezonu “Startaj Hrvatska” na Novoj TV, priče osam poduzetnika i predstavljanje njihovih proizvoda, od kojih će jedan dobiti titulu HIT proizvoda 2025. godine.