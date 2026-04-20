Nove cijene goriva: Dizel od utorka jeftiniji za sedam centi, a benzin za dva centa

Najveća maloprodajna cijena osnovnog dizela od sutra pa u idućih 14 dana iznosit će 1,78 eura za litru što je sedam centi manje nego sada, a osnovni benzin pojeftinjuje za dva eurocenta po litri, na 1,64 eura, odlučila je Vlada u ponedjeljak.

Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare od sutra će biti jeftiniji za sedam centi, s cijenom od 1,29 eura za litru.

Cijena plina za spremnike pada za 18 centi, na 1,76 eura za kilogram, a plina za boce za 17 centi na 2,34 eura.

Bez mjera vlade, cijena eurodizela iznosila bi 1,99 eura ili 21 cent više. Cijena eurosupera bila bi 1,74 eura ili 10 centi više, a plavog dizela 1,36 eura ili sedam centi više. Kod plavog dizela nema trošarine, te se radi jedino o premiji energijskih subjekata kao mjeri regulacije. Bez mjera vlade, cijena ukapljenog naftnog plina u spremnicima iznosila bi 1,91 to je za 15 centa više. Isto tako ukapljeni naftni plin u bocama koštao bi 2,61 euro što je za 27 centi više.

