Novi brend stiže u Hrvatsku i Sloveniju i preuzima upravljanje s dva hotela s pet zvjezdica

MK Group je pronašao dostojnu zamjenu za Kempinski koji je donedavno upravljao s njihova dva hotela smještena blizu granice Hrvatske i Slovenije. To je Minor Group prisutan na šest kontinenata. Hrvatski hotel poslovat će pod brendom Anantara.

Minor Hotels koji upravlja s 560 hotela na šest kontinenata dolazi u Hrvatsku i Sloveniju. Kako je objavila MK Group, s njima je potpisao ugovore o upravljanju hotelima u Savudriji u Hrvatskoj i Portorožu u Sloveniji. Radi se o hotelima kojima je upravljao njemački Kempinski dok nije došlo do prekida suradnje.

Minor Hotels je u Europi već prepoznat po luksuznim objektima koji posluju pod brendovima Anantara i Tivoli u gradovima poput Nice, Beča, Rima, Lisabona i Budimpešte.

Fokus kod transformacije na spa i wellness usluzi

Hotel s pet zvjezdica u Savudriji, donedavno poznat kao Kempinski Hotel Adriatic, poslovat će kao resort pod brendom Anantara. Iz MK Groupa navode kako je to jedan od vodećih svjetskih luksuznih hotelskih brendova, prepoznatljiv po vrhunskim standardima, posvećenosti detaljima i snažnom fokusu na personaliziranu uslugu za goste. Poseban fokus ove transformacije iz hotelske lokacije u resort destinaciju, bit će na spa i wellness usluzi.

U Portorožu, pet kilometara dalje, nalazi se hotel donedavno poznat kao Hotel Palace Portorož. On će poslovati pod imenom novog luksuznog soft brenda kompanije Minor Hotels, Minor Reserve Collection. On se izdvaja pažljivo odabranom kolekcijom jedinstvenih hotela povezanih zajedničkom posvećenošću sofisticiranim, rijetkim i istinski izuzetnim iskustvima.

MK Group je bio u vlasništvu srpskog poduzetnika Miodraga Kostića, 2024. godine nije preminuo u 65. godini života. Njegove poslove još prije pet godina preuzeo je njegov sin Aleksandar Kostić.

Ulažu 20 milijuna eura u dva hotela

„Dovođenje ovih brendova predstavlja najveći iskorak na regionalnoj turističkoj sceni i uvodi potpuno novi nivo luksuza. Riječ je o konceptu koji je nastao kao odgovor na sve veću globalnu potražnju za sofisticiranim, autentičnim i istinski ekskluzivnim iskustvima, s posebnim naglaskom na jedinstveni spa i wellness doživljaj. Ovakav potez MK Group omogućit će pozicioniranje cijele regije na mapi najpoželjnijih svjetskih odredišta u segmentu premium turizma. Slovenija je prepoznata po svom liderstvu u održivom turizmu i duboko ukorijenjenim wellness tradicijama, dok Hrvatska nastavlja privlačiti međunarodne putnike svojom impresivnom obalom i mediteranskim načinom života”, poručio je Mihailo Janković, generalni direktor MK Group.

„Odluka o jačanju našeg prisustva u Centralnoj i Jugoistočnoj Europi vođena je snažnim rastom turizma i rastućom potražnjom za autentičnim luksuznim hotelijerskim iskustvima. Zadovoljstvo nam je što surađujemo s MK Group u okviru ove jedinstvene prilike za ulazak na jadransko tržište i uvjeren sam da će sinergija naših timova donijeti prepoznatljivo i unaprjeđeno iskustvo u ova dva izuzetna hotela“, izjavio je Dillip Rajakarier, generalni direktor kompanije Minor Hotels.

Hoteli u vlasništvu MK Group u Portorožu i Savudriji, zahvaljujući ovom strateškom partnerstvu, ulaze u svoju novu razvojnu fazu. Kompanija ostaje strateški posvećena i razvoju Portoroža i Savudrije, uz realizaciju investicija u oba hotela, vrijednu 20 milijuna eura, tijekom 2026. godine. Zahvaljujući ovim ulaganjima MK Group će odgovoriti na najzahtjevnije globalne trendove.