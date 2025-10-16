Novi korak u regionalnoj burzovnoj integraciji. Fina dobila odobrenje makedonskog regulatora za stjecanje udjela u makedonskoj burzi

Komisija za vrijednosne papire Republike Sjeverne Makedonije na svojoj 68. sjednici kojom je predsjedavala predsjednica KVP-a Bujare Abazi donijela je rješenje kojim se pravnoj osobi Financijska agencija (FINA) iz Republike Hrvatske daje suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u „Makedonskoj berzi AD Skoplje“.

Odnosno da se suglasnost da se neizravno putem Zagrebačke burze d.d. steknu dionice čiji ukupni kumulativni iznos ne prelazi 30 posto ukupno izdanih dionica s pravom glasa Makedonske berze AD Skoplje, priopćila je Komisija za vrijednosne papire Republike Sjeverne Makedonije.

FINA, čiji je jedini osnivač i član država Republika Hrvatska, već je dobila suglasnost hrvatskog regulatora HANFA-e za stjecanje izravnog kvalificiranog udjela u Zagrebačkoj burzi d.d.. Ukoliko ponuda za preuzimanje bude uspješna, FINA može izravno steći 50 posto + 1 dionicu Zagrebačke burze, a time i neizravni udio od 14,99 posto u „Makedonskoj berzi AD Skoplje“. Ako FINA dosegne maksimalni udio od 100 posto u Zagrebačkoj burzi d.d., tada će neizravni udio u „Makedonskoj berzi AD Skoplje biti do 29,98 posto“, stoji u prioćenju.

