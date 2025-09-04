Novi krug upisa trezorskih zapisa, ciljani iznos 1,2 milijarde eura

Novi krug upisa trezorskih zapisa za građane započinje od ponedjeljka, 8. rujna, ciljani nominalni iznos je ukupno 1,2 milijarde eura, a moći će se ulagati u tromjesečne trezorce, uz godišnji prinos od 2,6 posto, najavilo je Ministarstvo financija.

Građani će u poslovnicama Fine, putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica “trezorce” moći upisivati do 15. rujna do 11 sati, što je krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Idući dan, 16. rujna od 9 do 11 sati održat će se drugi krug upisa za institucionalne ulagatelje, a taj dan će biti objavljeni i konačni uvjeti izdanja.

Datum izdanja trezorskih zapisa je 18. rujna, datum dospijeća 18. prosinca 2025. godine, minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1.000 eura, pri čemu se “trezorci” kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 993,56 eura.

Tako, građani će po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,6 posto, moći zaraditi 6,44 eura.

I kod ovog izdanja “trezoraca” postoji mogućnost reinvestiranja, za imatelje trezorskih zapisa upisanih u lipnju 2025. godine. Pritom, kao što je već ustaljena praksa, reinvestiranje je nužno odraditi za vrijeme trajanja upisa u prvom krugu, a ne čekati da sredstva iz lanjskog izdanja sjednu na račun.

“Reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 15. rujna 2025. do 11 sati. To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise isto ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom jer će se odabirom opcije ‘reinvestiranje’ to obaviti automatski na dan 18. rujna 2025.”, istaknuli su iz Ministarstva financija.

Pravo na upis u prvom krugu koji počinje u ponedjeljak imaju isključivo fizičke osobe, punoljetni hrvatski državljani u RH i izvan nje, te strani državljani, rezidenti u Hrvatskoj, pri čemu će, kao i ranije, jedan ulagatelj moći upisati samo jednu ponudu.