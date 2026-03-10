Novi stanovi u drugom polugodištu 2025. poskupjeli za 8,8 posto

Prosječna cijena četvornog metra novoga stana u Hrvatskoj u drugom polugodištu 2025. godine koji su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe bez POS-a, iznosila je 2.885 eura, što je 8,8 posto više nego u istom razdoblju 2024. godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Pritom je prosječna cijena četvornog metra novog stana u Zagrebu, također bez programa društveno poticane stanogradnje (POS), iznosila 3.436 eura, što je 14,6 posto više nego godinu prije, a u ostalim naseljima 2.649 eura ili 10,7 posto više.

Prosječna cijena svih prodanih stanova, s uključenim POS-ovim, iznosila je 2.861 euro, što je 9,4 posto više nego u istom razdoblju 2024. godine.

Pritom je cijena četvornog metra novog stana u Zagrebu bila 3.428 eura ili 14,6 posto više nego u drugom polugodištu 2024. godine, a u ostalim naseljima 2.624 eura, što je rast od 11,8 posto.

Prosječna cijena četvornog metra stanova POS-a u drugom polugodištu 2025. iznosila je 1.623 eura i bila je 23,3 posto viša u odnosu na drugih šest mjeseci 2024. godine. Pritom je u Zagrebu pala za 4,2 posto, na 977 eura, dok je u ostalim naseljima skočila za 24,8 posto, na 1.660 eura.

U izračunu ukupne prosječne cijene četvornog metra stana u drugom polugodištu 2025. stanovi POS-a sudjelovali su s 1,9 posto u ukupnom obujmu praćenih prodanih četvornih metara, a ostali prodavatelji s 98,1 posto.

Podaci DZS-a pokazuju i da je lani u Hrvatskoj prodano 4.319 novih stanova, od čega 1.891 u Zagrebu i 2.428 u drugim naseljima. Od ukupnog broja prodanih novih stanova, 46 su stanovi POS-a, dok su njih 4.273 prodala trgovačka društva i druge pravne osobe.

