Novi ugovori Ericssona Nikole Tesle vrijedni više od osam milijuna eura

Kompanija Ericsson Nikola Tesla potpisala je nove ugovore iz područja mobilnih mreža, digitalne transformacije i poslovnih komunikacijskih sustava u vrijednosti oko 8,5 milijuna eura, izvijestili su iz te kompanije.

Tako je na kosovskom tržištu, s operatorima IPKO i Telekom Kosovo, potpisano više ugovora vezanih uz modernizaciju, proširenje i održavanje mobilnih mreža.

Potpisano je i niz ugovora iz područja digitalne transformacije u području javne uprave, bolničkih informatičkih sustava, nacionalne i javne sigurnosti te turizma, kao i vezano uz poslovne komunikacijske sustave na hrvatskom i izvoznim tržištima.