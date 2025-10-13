Novi ugovori Ericssona Nikole Tesle vrijedni više od osam milijuna eura
Kompanija Ericsson Nikola Tesla potpisala je nove ugovore iz područja mobilnih mreža, digitalne transformacije i poslovnih komunikacijskih sustava u vrijednosti oko 8,5 milijuna eura, izvijestili su iz te kompanije.
Tako je na kosovskom tržištu, s operatorima IPKO i Telekom Kosovo, potpisano više ugovora vezanih uz modernizaciju, proširenje i održavanje mobilnih mreža.
Potpisano je i niz ugovora iz područja digitalne transformacije u području javne uprave, bolničkih informatičkih sustava, nacionalne i javne sigurnosti te turizma, kao i vezano uz poslovne komunikacijske sustave na hrvatskom i izvoznim tržištima.
